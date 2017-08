Eliitüksuste võitlejad võivad juba lähitulevikus näha välja nagu „Tähtede sõja“ Darth Vader ja Boba Fett, sest Devtac on arendanud välja ulmelise välimusega kuulikindla näomaski.

Tech Insider teatel testib maski praegu Briti sõjaväe SAS-üksus. Tootja kinnitusel on mask kuulikindel – see on pea üleni kaetud mitmekihilise kevlariga.

Et maski läätsed uduseks ei läheks, on sellele sisse ehitatud jahutussüsteem. Kasutaja saab maskile lisada miniekraani, mis varustab võitlejat lisainformatsiooniga nagu näiteks kaardid ja üksuste asukohad. Lisaks on kiivrile võimalik kinnitada infrapunakaamera, mis laseb tegutseda ka pilkases pimeduses.

Tootja pakub oma lahendust lahkesti müüa ka eraisikutest militaristidele või tähesõdade huvilistele. Maski on võimalik tellida enda äranägemise järgi disainituna 1450 dollari (1229 EUR) eest. Maski ja kiivri täislahendus maksab 2060 dollarit (1746 EUR). Lisaks on võimalik tellida kuulikindla maski mittekuulikindlat versiooni – see maksab 725 dollarit (615 EUR).