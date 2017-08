Inimestele, kes sisestavad Google’i otsingusse märksõna „depressioon“, hakatakse lähitulevikus pakkuma võimalust täita depressiooni diagnoosida aitav küsimustik. Eesmärgiks pole arendajate teatel mitte kutselistelt psühhiaatritelt töö ära võtta, vaid aidata seda rasket haigust kiiremini avastada.

BBC teatel on otsinguhiid pannud seljad kokku USA vaimsete haiguste liiduga (NAMI) ja esialgu läheb projekt käima vaid Ühendriikides.

Kui otsingu kasutaja uurib depressiooni kohta, siis pakutakse talle võimalust „vaata, kas sa võid põdeda kliinilist depressiooni“. „Kuigi see vahend võib aidata, on oluline märkida, et see test pole mõeldud käituma ainsa diagnoosivahendina,“ teatas NAMI.