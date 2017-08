Saksa autotootja Audi hädad ei lõppe: lisaks heitgaasiemissiooni skandaalile on nüüd selgunud, et Aasias võib ringi sõita tuhandeid nelja rõnga märgiga autosid, millel on üks ja sama identifitseerimisnumber.

Handelsblatti teatel jõudsid Baieri liidumaa prokuratuuri Müncheni kontori uurijad selle avastuseni suhteliselt juhuslikult, uurides Audi dokumente seoses Dieselgate’i skandaaliga. Mäletatavasti teatas transpordiministeerium kevadel, et Audi on võltsinud 24 000 A7 ja A8 heitgaasiemissioonide testide tulemusi. Pärast seda kutsus Audi oma luksusautod tagasi ja uuendas nende tarkvara, et vähendada heitgaasides lämmastikoksiidi kogust.

Sama VIN-koodiga autod eksporditi uurijate teatel Hiinasse, Koreasse ja Jaapanisse. Audi enda kõneisiku kinnitusel aga ei olnud autotootja sellest probleemist teadlik.

VIN-kood peaks teadupärast olema unikaalne 17-kohaline number, mis autot või veokit identifitseerib, jääb romulani masinale külge ning võimaldab autoomanikul uurida näiteks sõiduki liiklusõnnetuste ajalugu.

Prokuratuuri teatel ei ole neil aimu, millisel eesmärgil võis Audi sama VIN-koodiga autosid toota ja eksportida. Fakt on aga see, et kui info tõele vastab, võib Aasias nii mõnelgi autoomanikul tekkida parasjagu segadust.