Kui näed teles, filmides või ajakirjades kuulsusi, siis on raske uskuda, et ka nemad olid kord tavalised inimesed, kes käisid leivateenimiseks tavaliselt tööl. Kuid ka säravaimad tähed pidid kuskilt alustama! Pea seda meeles, kui müüd parajasti telefonitsi inimestele näiteks ajakirjatellimusi ja unistad samas telekarjäärist. Bored Panda on vaadanud mitmete tuntud inimeste minevikku ja selgitanud välja nende omaaegsed ametid. Keskendume meesstaaridele.

Steve Buscemi: tuletõrjuja

Christopher Walken: lõvitaltsutaja