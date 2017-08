Kaitseliit alustab ühtse programmi alusel sanitaride väljaõppega ()

Käesoleva aasta jaanuaris kinnitati sanitari funktsioonikirjeldus, mille kohaselt on sanitari ametikoha eesmärk osutada esmaabi ning õe juhendamisel esmatasandi meditsiinilist abi oma pädevuse piirides Kaitseliidus kõikide kaitseseisundite ajal, aidates seeläbi säilitada üksuste võitlusvõimelisust ning suurendada Kaitseliidu võimekust abistada vajadusel tsiviilstruktuure suurõnnetuste ja katastroofide korral.

Sellele funktsioonikirjeldusele tuginedes sai koostatud ka SAEKkl. Juba aastaid on sellise kursuse korralduse üle arutletud ja erinevaid lahendusi testitud. Kui varem moodustas sanitaride väljaõpe osa rühmaparameediku erialakursusest, siis nüüd sai rühmaparameediku erialakursus lahku löödud: eraldi on sanitari erialakursus ja parameediku erialakursus.

Ühelt poolt ei saa kõikidest sanitaridest parameedikuid ning teisalt võimaldab selline korraldus vabatahtlike aega optimeerida, sest senine rühmaparameediku kursus oli väga ajamahukas. Nüüd on SAEKkl ühtlasi eelduskursus parameediku õppele pääsemiseks.

Õppekava koostamisel on lähtutud Eesti tervishoiusüsteemis kehtivast kvalifikatsioonist "Erakorralise meditsiini tehnik 1". Õppekava on kindlasti abiks meditsiiniväljaõppe ühtlustamisel malevates.

Võttes arvesse Kaitseliidule pandud ülesannete täitmise laiapindsust, ei saa me kindlasti koolitada ainult lahingumeedikuid, vaid peame arvestama ka vajadusega olla võimelised tegutsema rahuajal ning eri ohu- ja kriisiolukordades.

Sanitari erialakursuse Kaitseliidus (SAEKkl) läbiviimisega luuakse sihtgrupile tingimused omandada ühtsetel alustel sanitari ametikohale vastavaid teadmisi ja oskusi, mille tulemusena paraneb kiirreageerimis- ja põhivalmidusüksuste võitlusvõime säilimine kõikide kaitseseisundite ajal.

Kursuse lõpetanu on võimeline täitma sanitari ülesandeid ettearvamatutes olukordades kõikide kaitseseisundite ajal ning andma esmaabi Kaitseliidu-sisestel üritustel ja õppustel.

Seni on mitmetes malevates kursust korraldatud vastavalt võimalustele. See tähendab, et lisaks instruktorite vahelduvale tasemele on ka vahendid ja varustus eri malevates erinev või sõltub sellest, kuidas keegi on varustust väljastpoolt organiseerinud. Kindlasti võtab aega, kuni kõikides malevates on täiuslik komplekt varustust sanitari erialakursuse läbiviimiseks, kuid seni saab ju oma piirkonna malevate vahel koostööd teha. Et lihtsustada kursuse korraldamist, on õppekava lisana eraldi välja toodud soovituslik minimaalne õppevahendite loetelu.