... võib näidata, et sa pole saadaval. Või, et sa käisid Treffneri gümnaasiumis. Või siis ei häbene sa näidata oma jõukust.

„Üks sõrmus juhib neid, üks leiab üles, üks toob nad kokku pimeduse süles ...“ Enamik mehi on näinud või lugenud „Sõrmuste isanda“ saagat, aga väga paljud meist ei tea tegelikult sõrmustest suurt midagi. Justkui naiste värk, eksole. Aga kui sa hakkad oma kallima ees põlvili laskuma ja küsima, kas ta tuleb sulle naiseks, siis oleks sul enne seda kasulik teada, kuhu sõrme kihlasõrmus käib. Või kui sa oled natuke edev (ja mees võib seda vabalt olla!), siis võiksid olla kursis sellega, mida tähendab näiteks pöidlas kantav sõrmus. Real Men Real Style on koostanud sõrmuste teemal just meestele väga hea ja põhjaliku ülevaate, mida vahendame lühendatud kujul.

Enamikus paikades pole vahet, kummas käes sa sõrmust või sõrmuseid kannad. Erandiks on kihla- ja abielusõrmused. Nende osas on kultuurilised traditsioonid erinevad.

Enamik Ameerika mehi kannab pulmasõrmust vasaku käe neljandas sõrmes (nimeta matsis), aga õigeusukirikusse kuuluv mees hoopiski paremas käes. (Ka Eestis on üsna levinud õigeusukiriku traditsioon kanda abielusõrmust paremas käes, nõuka-aja järgsed põlvkonnad eelistavad küll juba vasakut – toim.)

Mõnedel koolidel või organisatsioonidel on oma sõrmuse kandmise kohta reeglid, enamik aga laseb kandjal ise otsustada, kumma käe millisesse sõrme ta selle paneb.

Paremat kätt nähakse enamasti kui „füüsilist“ – see on reeglina aktiivsem, domineeriv käsi, mis teeb enamiku žestidest. Vasakut kätt tõlgendatakse kui „vaimset“ ning see väljendab su iseloomu ja uskumusi.

Väike ats

Enamasti selle mehe esimene valik, kes tahab kanda n-ö deklareerivat ehk statementi sõrmust. Väike sõrm on hea valik, sest enamikus kultuurides pole sel mingeid usulisi ega kultuurilisi tähendusi.

Ühtlasi isoleerib see sõrm sõrmust natuke kehast, muutes selle rohkem silmatorkavaks deklaratsiooniks. Nii on need sõrmused sageli kujunduselt kõige välkuvamad ja intensiivsemad. Just väikses sõrmes kantakse sõrmust selle mõttega, et see tähelepanu pälviks.

Astroloogiahuvilised seostavad väikest atsi intelligentsi ja veenmisvõimega, see esindab planeeri Merkuur ja keemilist elementi-metalli elavhõbe.

(VIDA PRESS)

Neljas sõrm ehk nimeta mats

Nagu juba eespool öeldud, seostub see sõrm eeskätt suhetega, aga sõrmusekäsi on eri kultuurides erinev. Levinum on küll see, et paremas käes kantakse kihlasõrmust ja vasaku käe nimeta matsis olev sõrmus näitab, et kandja on abielus.

Pea kõik mehed eelistavad kihla- ja abielusõrmustena lihtsaid kullast või hõbedast rõngaid. Suur kalliskiviga või kolmemõõtmelise disainiga kujundus kaldub vähem viitama suhtealasele staatusele.

Sümbolistid seostavad sõrmusesõrme Kuuga, loovuse ja iluga. Kuu metall on hõbe.

Keskmine sõrm

Sõltumata ilmselgest žestist – keskmine sõrm on suurim ja jämedaim.

Selles sõrmes sõrmusekandmine on üllatavalt haruldane. Osalt ilmselt seepärast, et sõrm asub nimetissõrme kõrval ja mingi ehte kandmine raskendab mõnevõrra käelisi tegevusi ning näputöid. Nii võiks keskmise sõrme sõrmus olla väike ja lihtne.

Sealjuures leiab nii mõnigi mees, et just keskmine sõrm on hea mehelik sõrmusekandmise koht.

Oma keskse kohaga sümboliseerib keskmine sõrm tasakaalu ja vastutustunnet. Sümbolplaneet on Saturn, selle metall on plii. Nii võiks keskmisse sõrme sobida mõnest lihtsast hallist metallist sõrmus, näiteks kasvõi terasest.

Nimetissõrm

Loomulik instinkt ütleb, et see sõrm võiks olla sõrmusevaba – kuna me kasutame seda rohkem kui teisi (peale pöidla). Aga tegelikult häirib sõrmus selles sõrmes vähem kui keskmises sõrmes.

Sadu aastaid tagasi oli just see sõrm mehe jaoks peamine sõrmusekandja. Eeskätt kanti siin pitsersõrmust.

Nii sobib see sõrm näiteks klassi- või korporatsioonisõrmuse kandmiseks või mõne klubi või kasvõi perekonna liikmesõrmuse kandmiseks.

Nimetissõrme seostatakse Jupiteriga, mis sümboliseerib jõudu, juhtimist ja autoriteeti. Seostuv metall on tina ja sestap on hea sõrmusematerjal särav hõbedane hall.

Pöial

Võib tunduda võõrastav, aga tegelikult on selles sõrmes sõrmuse kandmine suhteliselt levinud. Enamikus ühiskondades on mehe pöidlasõrmus jõukuse ja mõjukuse märk. Nii kalduvad need olema laiad ja toekad, et seda mõju veelgi rõhutada.

Sageli on pöial selle mehe valik, kes tahab kanda ühes käes mitut sõrmust ja nende vahele veidi ruumi jätta.

Liiga ekstravagantset disaini ei maksa kanda, see sõrmus on ju niigi juba massiivsem kui teised. Olgu see jäme, aga lihtne.

Astroloogilist seost sel sõrmel pole, aga klassikalises mütoloogias usuti, et pöial näitab omaniku iseloomu: tugev ja sirge pöial võiks näidata autoriteeti, kõverus aga nõrkust.

Kui palju sõrmuseid tohib korraga kanda?

(VIDA PRESS)

Sõltub sõrmustest. Aga üldiselt muidugi maksimaalselt üks sõrmus iga sõrme kohta, eelistatavalt kaks-kolm tükki mõlemal käel laiali jagatuna. Sest liiga palju sõrmuseid on karikatuurne.