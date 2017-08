Ketsid on ühed kõige paremad jalanõud üldse. Kerged, mugavad, hingavad ja nii stiilsed, et neid lubatakse tänapäeval kanda isegi ülikonnaga. Aga neil kummitallaga riidest jalanõudel on meie kliimas üks oluline puudus – need ei pea vett. Converse lahendas selle probleemi.

Maximi teatel on Converse loonud veekindlad Chuck Taylor All Star ketsid. Sealjuures näevad need pealtnäha välja nagu tavalised purjeriidest tennised – seda tänu koostööle Gore-Tex materjali tootjaga.

Goretex on kerge ja hingav tekstiil, mis muudetakse veekindlaks, vähendades erilise protseduuriga kanga poorsust.

Ja kuigi riie on uus, ei suuda ka kõige paadunum ketsifänn vahet teha. Vähemalt mitte esimese vihmani.

Veekindlate ketsidega tähistatakse ühtlasi Converse’i 100. aastapäeva ja arvatavalt saabuvad need müügile septembris, makstes 135 dollarit ehk 114 eurot.