27. oktoobril avatakse Londonis O2 areenil näitus „My name is Prince“, mis on pühendatud mullu aprillis surnud USA popiidoli Prince'i elule ja loomingule.

Travelandleisure.comi teatel eksponeeritakse näitusel esimest korda sadu seni nägemata mälestusesemeid Prince'i Paisley Parki koduhäärberist, alustades muusikariistadest ja lavakostüümidest ning lõpetades tuntumate laulusõnade käsikirjadega.

Näitus on avatud 21 päeva, sümboliseerimaks 21 väljamüüdud kontserti, mis Prince 2007. aasta augustis ja septembris O2-l andis.