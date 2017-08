Ligi pooled ameeriklased tunnistasid värskes küsitluses, et vaimustus odava lennupileti hankimisest on parem kui seks. Priceline.com palus inimestel vanuses 18–69 jagada soodsate lennudiilide saavutamisega kaasnevaid tundeid. Iga neljas ütles, et tundis end odavat lennupiletit kätte saades eriti nutikana, kuid koguni 44% kinnitas, et võidurõõm eriti soodsa pileti hankimise puhul kaalub seksirõõmudki üles.