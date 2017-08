Kui sa käisid laupäeva õhtul põhjalikult pidutsemas ja sellega kaasnes ohtralt alkoholi, siis võib su hommikune hingeõhk lähedased inimesed sisuliselt jalust lüüa. Aga hommikune suust lenduv „mõõk“ on üsna tavaline ka siis, kui eelmine õhtu olnud alkoholivaba.

Miks just hommikuti hingeõhk lehkama kipub? Seda on korduvalt küsitud ka Redditi rubriigis „Selgita, nagu oleksin viieaastane“. Vahendame üht viimastest ja konkreetsematest vastustest:

„Põhimõtteliselt on nii, et kui bakterid söövad su hammastelt ja suust jäänuseid, siis tekib vastik lehk. Tavaliselt hoolitseb osade bakterite eest sülg, aga kui sa magad, siis toodad vähem sülge. Nii saavad bakterid amokki joosta ja seepärast on sul kehv hommikune hingeõhk.“