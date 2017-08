Kui su naine on äsja ühel hommikul sulle kahe triibuga testi näidanud, siis pane end valmis selleks, et edaspidi kehtib sinu peal iidne Hiina needus – et sa elaksid huvitaval ajal. AskMen pani kirja üheksa fakti, mida iga mees raseduse kohta ei tea, aga peaks. Ka sina lähed paksuks Venitusarmid, suur pundunud nägu, paistes pahkluud, vedelikku täis paisunud rinnad. Ähkimine ja puhkimine, kui lisakaalu trepist üle veetakse.

Need on vaid mõned sümptomid, mis kaasnevad sellega, et sa oma naisega menüüd jagad. Vähemasti saab tema suuremast osast lisakaalust sünnitades lahti, sina pead aga trenni tegema, et oma vana kehakaal ennistada.

Rebendid Lahkliharebendid. Kui beebikoolis neist räägitakse, siis tekib sul tunne, nagu taoks see „Armastusega Venemaalt“ Bondi-filmi naine sulle kinganinanoaga kubemesse. Sulle jõuab ehmatusega kohale, et sa oled ilmselt ise kohal, kui perineum rebeneb või lahklihalõiget tehakse Üheksa kuud endas kahtlemist Naise kõhus kasvab väike inimene, sinus aga kasvab midagi muud – kahtlused ja kõhklused, kas sa oled selleks valmis või kas sa oled piisavalt täiskasvanud, et olla vastutustundlik eeskuju. Võid lugeda raamatuid lapsevanemaks olemise kohta või kuulata oma isa selgitusi, aga üks küsimus hoiab sind pidevalt ärkvel: mis siis kui kõigist ohverdustest ja valust ja tööst hoolimata kasvab sinu väikesest rõõmurullist üks s**apeast väike värdjas? Võib juhtuda küll. Kõik on spetsialistid Lõputud soovimatud nõuanded tüütavad hingepõhjani ära. Sulle antakse nõu selle kohta, kuidas laps peaks magama ja kuidas tal mähet vahetada, isegi nime valik võetakse kriitika alla. Ole valmis vähemalt kaks korda päevas omaette sosistama „käige lihtsalt p***e!“ Seksuaalelu jätkub, aga tundub kuidagi vale Kujuta ette, et te seksite nii, et teie vahele on kiilutud beebi. Kõlab ju väga veidralt ... ja valesti. Harju ära, sest nii nüüdsest ongi. Läheb võistluseks Kui mehed on milleski head, siis selles, et ükskõik milline olukord muudetakse võistluseks. Hakkad teiste issidega võrdlema, kes nägi sünnituse ajal kõike rohkem verd ja fekaale või kellel on kõige rohkem ebavajalikult kallis lapsevanker. Vete äratulek on pööraselt naljakas Su partneril tõmbub emakas kokku ja ta neab päeva, mil sinuga kohtus. Sa kindlasti ei taha sel hetkel naerma pursata ... pursata ... purskas ... vett purskas ... Mõnikord kaasneb vete tulekuga suurem purse või rektaalgaaside trompetiheli. Ükskõik kui lähedal mees isakssaamisele ka poleks, sisimas on ta ikka ise laps. Sa ei tunne end kunagi kasutumana