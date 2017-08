Mis tunne on ööbida pealinna kõige hullemas öömajas ehk The Penny Outpostis? „Absoluutselt mitte see, mis piltidelt paistab. Voodilinad peaaegu lagunesid mu all ära, sest neis olid nii suured augud,“ lajatab oma arvamuse The Penny Outposti pihta Hollandist pärit Nicoline.

Kel raha napib, ent on meeletu soov Tallinna vanalinnas ööbida, peaks kindlasti populaarse majutusvõimaluste vahendaja Booking.com abiga leidma The Penny Outposti nimelise hosteli. Broneeringu tegemise hetkel on mainitud majutusasutus Booking.com-i andmetel kõige halvema keskmise hindega öömaja terves Tallinnas. Voodikoht ühistoas maksab reede õhtul 13.90, kuid tööpäevadel saab asemele ka kümneka eest.

Saabun The Penny Outposti mõni minut pärast kella kuut reede õhtul. Hosteli ruumid asuvad Sauna tänava beežika kivimaja esimesel korrusel, kus varem on paiknenud mitu baari.