Reede õhtul startis Põlvas Kaitseliidu Põlva maleva korraldatav sõjalis-sportlik patrullvõistlus Must Kotkas 2017. Kümnendat korda toimuvast võistlusest osavõtjaid ootasid ees kakskümmend kontrollpunkti väga eriilmeliste ülesannetega.

Iga aasta augustikuu viimasel täisnädalavahetusel toimuv võistlus on osalenuid viinud Põlvamaa eri piirkondadesse, finiš on aga alati asunud Põlva linnas. Seekordse, arvult kümnenda võistluse muutis eriliseks asjaolu, et kogu võistlus toimus Põlva linnas. Võistlusraja pikkus oli linnulennult 35 km, nooremale vanuseklassile umbes 20 km.

Reede õhtul rajale läinud ligi 40 võistkonda ootas ees rida ülesandeid traditsioonilisest viktoriinist luuramise ja takistusraja läbimiseni. Sündmuse peakorraldaja, kapten Allar Eesmaa sõnul ei tea ta Eestis ühtki teist patrullvõistlust, kus oleks ette valmistatud nii palju kontrollpunkte.

Võistlus lõppes laupäeval traditsioonilise lõpujooksuga Põlva rannas.

Noorte arvestuses läks esikoht Põlva segameeskonnale, kuhu kuulusid Joosep Lang ja Elis Õunapuu ja täiskasvanute arvestuses pälvis esikoha Põlva 1. meeskond, kuhu kuulusid Jaanus Paekivi ja Leivo Vutt.