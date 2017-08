Suvi pole veel lõppenud! Kindlasti on tulemas veel päevi, mil on väga kuum ning palavusega tuleb teha nii kontoritöid kui ka koduseid toimetusi. On väga raske uinuda või tööd teha umbses ja palavas ruumis. Seetõttu on õnnega koos kõik need, kellel kapinurgas puhur ootamas. Neid, kellel puhur veel puudu, siis on viimane aeg endale see meeldiv aparaat soetada.

Suvi on Kaup24.ee e-poes tihe ja kiire aeg, mil puhurid iga-aastaselt eriti populaarseks kaubaks osutuvad – neid ostetakse iga päev kümnete kaupa. Sest puhur on ilma kahtlusteta kõige tõhusam viis kuumusega võitlemiseks. Kuid kas teadsid, et puhureid on võimalik kasutada veel mitmel üsna omapärasel moel? Kaup24.ee eksperdid soovivad neid põnevaid nippe Sinuga järgnevalt jagada.

Ventilatsioon. Toa kiireks ja tõhusaks ventileerimiseks tuleb luua õhuvool. Selleks paigalda puhur akna alla 2-3 meetri kaugusele. Õhuvool hakkab väljast tulevat sooja õhku tõrjuma ning jahutab tuba üsna kiiresti. See on mugav lahendus suvisel ajal ka siis, kui päike on päev läbi tuba kütnud, ent õhtusel ajal on õues on juba kargem ja jahedam ning soovid kiirel moel tuba värskendada – suuna õuest tulev jahe õhk otse tuppa.

Õhuvärskendaja. Aromaatilised õlid on suurepäraseks lahenduseks toas õhu värskendamiseks. Kuid need ei levi toas eriti ulatuslikult. Ka siin tuleb appi ventilaatori põhimõte. Aseta puhur aromaatilise õli taha nii, et puhur hakkab aroomi toas levitama. Lisaks võid tilgutada märjale riidele puhuri ette paar tilka Sulle meeldivat eeterlikku õli ning nii levib mõnus aroom üle kogu toa.

Ajutine konditsioneer. Kas teadsid, et puhureid on võimalik muuta ajutiselt ka konditsioneeriks, mis on kuumadel päevadel suisa asendamatu abimees? Selleks läheb tarvis puhurit ja kaussi jääga. Aseta jääga kauss puhuri ette ning puhur hakkab toas levitama jää sulamisega tekkivat külma auru, mis on tõeliselt meeldiv ja värskendav lahendus, kui toas on eriliselt kuum ja palav.

Kassi mänguasi. Aseta õhukesed paberist ribad või paksud villase lõnga jupid puhuri külge. Kui lülitad ventilaatori tööle, siis hakkavad paelad tuule käes liikuma ning sellest saab kassidele tõeline vaatamisväärsus. Nii on samal ajal võimalik kasse lõbustada ning tuba jahedaks muuta. Kuid ole ettevaatlik! Ideed on võimalik teostada ainult juhul, kui ventilaator on stabiilne ja turvaline ning seda katab kvaliteetne turvavõrk. Vastasel juhul võib lemmikloom oma käppa vigastada.

Kahtled ikka, kas puhur soetada või mitte? Vastus saab olla ainult jaatav. Puhur on mõnus nii soojal ajal, mil see meid mõnusalt jahutab, kui ka talvel, mil võimalik end selle ääres soojendada.