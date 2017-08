Neljast naisest kolm ütlesid, et mõned orgasmid on paremad kui teised. Aga mis on see otsustav tegur, mis muudab kah-orgasmi hoopiski meeldejäävaks? 78% naistest ütles, et võtmeks on piisava aja kulutamine erutumiseks-erutamiseks. 44% naistest leiab, et orgasmile aitab kaasa tunne, et neid ei kiirustata tagant. Ja 39% ütleb, et selleks on vaja seksi ajal kliitorit puudutada. 13% naistest ütleb, et orgasmi ajab lakke seksi ajal masturbeerimine, 11% vajab anaalset stimuleerimist.