Uks on iga kodu üks tähtsaim osa. Eestlased toodavad tõeliselt heal tasemel uksi, mistõttu on loomulik, et välisustele pööratakse meie riigis palju tähelepanu. Miks oskame valmistada kvaliteetseid uksi, mitte aga näiteks kodumasinaid ja elektroonikat?

Puit

Üks tähtsamaid põhjuseid, miks Eesti suudab toota ja isegi eksportida kvaliteetseid uksi, on toormaterjal, milleks on kvaliteetne puit. Uksi valmistatakse nii puidust, metallist kui plaadist. Materjali valik oleneb suuresti sellest, kas tegu on sise- või välisuksega, terasest või lihtsa uksega. Kuna meil leidub palju puitu, siis on meil võimalik valmistada heal tasemel puidust tooteid nagu mööbel, mänguasjad ning juba eelpool mainitud uksed. Ligi pool meie riigist on kaetud metsaga, ent sama oluline on ka pidev metsa hooldus ja uuendamine, et mets püsiks ning oleks materjali, mida praktilisel moel ära kasutada.

Puit on hea materjal, mida paljud kasutajad eelistavad. Ning Eestis toodetud uksed on äärmiselt kvaliteetsed ja vastupidavad, mistõttu väga paljud inimesed need endale ka valivad.

Ehitus ja renoveerimine

Eestis on käimas üsna korralik ehitusbuum: ehitatakse nii era- kui kortermaju. Lisaks on palju neid, kes otsustanud kodu põhjalikult renoveerida. Seetõttu on väga populaarsed ka uksed, mida toodetakse kohalikule turule ja ekspordiks.

Nii ehitus kui renoveerimine on pidevalt päevakohased, mistõttu vajavad inimesed igal ajal vastupidavaid ning kauneid koduuksi.

Uks kui kindlus

Uksel on ka väga oluline roll pere kaitsmisel. Uks kaitseb meid kurjategijate eest ning viimaste aegade ülemaailmsed terrorirünnakud, rahvaste ränded ja rahutused on kasvatanud inimestes soovi oma kodu senisest veelgi paremini kaitsta.

Paljud valivad endale seetõttu terasest või soomustatud esiukse. Antud valik vajab loomulikult ka üsna suurt investeeringut. Kuna kortermajades ei saa me kunagi kindlad olla, kes meie uksest sisse soovivad astuda, siis vahetavad ka paljud korteriomanikud oma vana ja kulunud ukse uue ja kindlama vastu. Loomulikult on võimalus paigaldada endale erinevaid häiresüsteeme, ent kõige tähtsam olgu siiski turvaline koduuks.

Loomulikult on uste tootmise ja soetamise juures kõige olulisem nende kvaliteet. Ning kuna meie riigis kvaliteetset metsamaterjali jagub, on paljud ettevõtjad valinud oma leivanumbriks just kvaliteetsete uste tootmise. Hoolimata sellest, et Eesti on väikeriik ning meil on raske võistelda näiteks Poola või Leedu uksetootjatega, siis oleme siiski nõutud tootjad, kelle kvaliteeti ja tööle pühendumist hinnatakse kõrgelt.