Eestis elab umbkaudu 600-700 karu ja näljased mõmmikud võivad su seljakotist toidulõhna tundes muutuda sulle eluohtlikuks. Lisaks siblib meie metsades ringi hulk kõikvõimalikke teisi elusolendeid, kes ehk pole ohtlikud sulle, küll aga kotile ja matkatoidu varudele. Kui oled metsas telkimas, siis kuidas garanteerida, et sul on hommikuks toit endiselt alles? Või et sulle ei tungi öösel telki pahur ja näljane mitmesajakilone mesikäpp?

Art of Manliness on märkinud, et matkapoest on võimalik hankida lõhna- ja muukimiskindlaid toidukotte ja erilisi konteinereid. Aga üks vana metsameeste nipp on riputada toit ööseks üles nii, et ükski elukas selleni ei ulatu. Kuidas seda teha, on AoM näidanud illustreeritud juhendil. Vahendame seda kirjalikul kujul.

1. Pane kogu toit ja lõhnavad asjad tugevasse kotti.