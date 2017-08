Tapeedid on ühed vanemad seinakaunistused. Oli aeg, mil tapeet oli tõeline luksustoode, mida leidus vaid kõige nooblimates majapidamistes. Ning kuigi sellest ajast on palju vett merre voolanud, siis on tapeedid endiselt äärmiselt populaarsed. Ajast aega on tapeetide kvaliteet ja välimus suuresti muutunud – meie ees seisab tohutult lai valik tapeete väga erineva maitsega inimestele. Järgnevalt tutvustame kõige populaarsemaid tüüpe.

Akrüültapeet – paberist tapeet, mille pind on kaetud akrüülvinüüliga, mis annab tapeedile tugevuse ja vastupidavuse. Akrüültapeeti on lihtne ja mugav puhastada ning see on niiskus- ja mustuskindel. Akrüültapeet sobib pea igasse ruumi, kaasa arvatud kööki, vannituppa ja keldrisse.

Fliistapeet – kõige praktilisem valik. Fliistapeeti on lihtne liimida ning see on n-ö hingav. Fliistapeedid on ideaalsed seinapragude katmisel ning lisaks sellele on tapeeti lihtne seintelt eemaldada. Fliistapeeti sobib kasutada pea kõikides ruumides.

Vinüültapeet – vastupidav ja äärmiselt kulumiskindel seinaviimistlus, mis sobib ideaalselt just niisketesse ruumidesse. Vinüültapeeti on lihtne pesta ning kuna seda on kerge eemaldada, pole keeruline ka uue tapeedi vastu vahetada. Vinüültapeet sobib ideaalselt pragude ja ebakorrapärasuste peitmiseks.

Tekstiiltapeet – luksuslik kahekihiline niiskuskartlik tapeet, mida on võimalik puhastada vaid kuiva ja pehme riide või tolmuimejaga. Need on hinnalt üsna kallid, ent tihti ei saa me kvaliteetses ning kaunis lõpptulemuses sada protsenti kindlad olla.

Naturaalne kiudtapeet – väga loodussõbralik ja niiskuskindel tapeet, mida on võimalik puhastada vaid kuiva lapiga. Looduslikke kiudtapeete kasutatakse enamasti kujunduselemendina. Tapeet kleebitakse ühele või kahele seinale, samuti üksiku paanina, mis ülejäänud sisekujunduse kõrval pilgupüüdjana toimib.

Pabertapeet – kõige soodsam, ent ka kõige ebastabiilsem seinaviimistlus. Siiski on pabertapeet orgaaniline ning üsna hea niiskustaluvusega. Enne liimimist on tarvis seinad korralikult puhastada. Tapeedi puhastamiseks tuleks kasutada kuiva ja puhast riiet.

Tapeetide valik on kauplustes ääretult lai. Sul on valida luksuslike ja vähem luksuslike tapeetide vahel. Üks, mis kindel – igaüks leiab midagi just enda isiklikule maitsele.