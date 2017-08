Kes ei tahaks töötada kontoris, mille õhustik oleks mõnusalt vaba ja sundimatu. Paljud tööandjad on teadlikud, et inimese mugavus on seotud erinevate aspektidega. Üheks selliseks on kindlasti mõnus ja mugav kontorimööbel. On neid juhte, kes soovivad kontori kujundada võimalikult formaalseks, kuid üha enam saavad kontorid hoopis lõbusama ja nauditavama õhustiku. Lõppude lõpuks on väga oluline ka nurgake, kus mõnus ennast hetkeks töölainelt välja lülitada.

Puhkenurgad

Psühholoogide sõnul peaks igas kontoris olema koht, kus puhata. Kui puhkamine näeb välja nii, et istud endiselt oma töölaua taga, siis on ilmne, et inimesel ei ole taolisest vabast hetkest mingit kasu ning tema töö produktiivsus langeb päeva lõpuks suuresti. Me kõik vajame puhkust, mistõttu on mõnus puhkenurk tõeliselt suurepärane lahendus. Selleks sobiks eraldi ruum või eraldatud nurgake, kuhu mahuksid korraga suurem hulk inimesi. Eriti popp on viimasel ajal kujundada puhkenurk kott-toolide abil. Kott-toolid on vahva välimusega ning nendel on mugav istuda, sest need võtavad Sinu keha järgi kõige mugavama kuju.

Kott-toolidesse investeerimine tasub end suuresti ära

Me kõik püüame säästa seal, kus vähegi võimalik. Siiski ei ole siinkohal säästmine eriti mõistlik, sest halva kvaliteediga kott-toolid lagunevad üsna pea, samas kui kvaliteetsed kott-toolid teenivad meid veel aastakümneid. Seetõttu tasub korraks aru pidada ja mõelda, kas osta sagedamini soodsaid ja odava hinnaga kott-toole või korraga kallimad toolid, mis tõesti ka ajas vastu peaksid.

Väga suures valikus kott-toole leiad e-poodidest. Kui oled esmakordselt endale kott-tooli valimas, siis tasub kindlasti nõu pidada klienditeenindajatega, kes oskavad Sulle head ja asjakohast nõu jagada. E-poest kott-tooli soetamine on kiire ja imelihtne ning võimalik suisa kodust või kontorist lahkumata.