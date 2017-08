Telefoni head väljanägemist ja funktsionaalsust on lihtne suurendada, kui soetad mõned nutitelefoni aksessuaarid. Millised on kõige populaarsemad tarvikud ja milline endale tellida? Järgnevalt heidamegi pilgu kõige popimatele nutitelefonide tarvikutele ja nende positiivsetele külgedele.

Nutitelefoni ümbris – kõige populaarsem telefonitarvik

Üldjuhul soetavad inimesed üheaegselt nii uue telefoni kui selle ümbrise. Miks? Vastus on väga lihtne – nutitelefoni ümbris kaitseb telefoni kriimustuste ja kukkumiste eest ning hoiab selle terve ja kenana. Loomulikult on ümbriste valik ääretult lai, mistõttu annab mõni ümbris telefonile küll omanäolise välimuse, ent ei paku seadmele mingit turvalisust.

Akupank – asendamatu tarvik nii igapäevases elus kui reisil

Nutitelefonide akud ei ole kuigi vastupidavad, mistõttu vajad kodust eemal olles kahtlemata laadijat. Ent alati ei ole laadimiskoha leidmine lihtne, mistõttu tulebki appi äärmiselt praktiline akupank. Kui oled üks neist, kes pidevalt asju unustab, siis on akupank Sinu jaoks täiesti ideaalne lahendus – unustades kodus telefoni täis laadida, saad edukalt kasutada akupanka, mis Sind koheselt hädast välja aitab. Lisaks on akupanga hind taskukohane ning igati oma hinda väärt.

Virtuaalreaalsuse prillid kõikidele tehnikahuvilistele

VR-prillid võivad olla väga kallid – mõned neist maksavad suisa mitmeid sadu eurosid ning vajavad kasutamiseks võimsat arvutit, mille hind võib küündida tuhande euroni. Siiski on ka palju lihtsam moodus VR-prillide kasutamiseks. Selleks on meie nutitelefon. Kõikidele innovaatilisi lahendusi armastavatele inimestele on telefoni VR-prillid suurepäraseks lahenduseks – need on tõeliselt taskukohase hinnaga ning pakuvad sellegipoolest ägedat virtuaalreaalset elamust.

Hinnangute kohaselt ei ole telefoni VR-prillid loomulikult kaugeltki nii kvaliteetsed, kui näiteks Oculus Rift või HTC Vive prillid, kuid niivõrd soodsa hinna tõttu on telefoni VR-prillid katsetamist väärt.

Bluetooth kõlarid – ideaalsed õues kasutamiseks

Kui naudid sageli sõpradega lihtsalt õues olemist, pikniku pidamist või järve ääres istumist, ent tunned puudust mõnusast muusikast, siis soovitame Sul endale soetada mugav traadita Bluetooth kõlar. Need on üldjuhul soodsa hinnaga, mõõdult mõnusalt kompaktsed ja väga mugavad kasutada. Lisaks on nende muusikakvaliteet tunduvalt parem ning heli puhtam ja valjum, kui nutitelefoni oma. Lisaks on Kaup24.ee e-poest võimalik endale Bluetooth kõlar erinevate sooduspakkumiste ajal eriliselt soodsa hinnaga soetada.

