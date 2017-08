Soojadel suvepäevadel otsime lahendusi, kuidas olemist veidigi lahedamaks muuta. Kas siis jahedasse järve hüpates, külma dušši võttes või hoopis mõnusa jahutava puhuri sisse lülitades. Järgnevalt tutvustamegi kolme ruumi, kus puhurite olemasolu on kuumal suvepäeval lihtsalt hädavajalik.

Elutuba. Elutuba on kodu süda ja parim koht lõõgastumiseks. Siin veedame pikki suveõhtuid heade sõprade seltsis või üksi lemmikfilme vaadates. Suvine kuumus võib aga neid hetki rikkuda, muutes toa umbseks ning inimesed selles väsinuks ja loiuks. Seetõttu tasub kahtlemata elutuppa puhur soetada, sest vaid nii on ka kõige kuumemal suvepäeval mõnus ka siseruumides vahvalt aega veeta.

Köök. Ka köögis on puhurid äärmiselt kasulikud. On ju ilmselge, et toiduvalmistamine ei ole pelgalt lihtne kulinaarne hobi, vaid eelkõige füüsiline töö. Toidu valmistamisel tuleb meil ju kotte ja kaste tassida, riivida, pesta, praadida ja küpsetada ning pole ime, et suvepäeval muutub köök põrgukuumaks. Selle vältimiseks soovitame ka kööki endale praktiline puhur muretseda – tunned erinevust koheselt!

Magamistuba. On teaduslikult tõestatud, et jahedas toas magamine kahekordistab meie unekvaliteeti, võimaldades meil paremini puhata ning energiat taastada. Pärast kvaliteetset und on meie tuju parem ning positiivsem. Lisaks on jahedas toas magamine ka tunduvalt meeldivam, mistõttu tasub oma tuba enne magama minekut puhuriga mõnusalt jahedaks muuta.

Need kolm tuba on kahtlematult olulised ruumid, kus kõige rohkem aega veedame, mistõttu tasub vaeva näha ning neid kuumal ajal jahedana hoida. Loomulikult on ka teisi tähtsaid ruume, kuhu suvise kuumuse korral puhurit hädasti tarvis oleks nagu lastetoad, vannituba, kontor ning isegi garaaž. Kui tunned, et suvine kuumus segab Sinu igapäevaseid toimetusi, tasub muretseda kvaliteetne ja praktiline puhur.