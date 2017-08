Lahkud baarist, keel pehme ja olek selline, et sõbrad peavad sind taksosse aitama, kirjeldab FHM. Aga sina ei muretse – mõtled ainult sellele, kust saada allakugistamiseks üks hea suur ja rasvane pitsa (või kastmesse uppuv lägaburger - toim). Tuleb välja, et see nähtus on teaduslikult täiesti seletatav.

See pole mingi üllatus, et kui sa oled oma lemmiknapsist joobes, siis nõrgendab alkohol su otsustusvõimet ja enesekontrolli. Ning paneb su aju ütlema kõhule, et see ei vaja midagi rohkem kui natuke rämpstoitu.

Liverpooli ülikoolis uuriti alkoholi mõju 60 naisüliõpilase energiatarbimisele ja dieedile. Uuringualustele anti kas alkohoolseid või mittealkohoolseid jooke.