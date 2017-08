Lähiaastatel rajab NATO Kesk-Poolas asuva Powidzi õhuväebaasi lähedusse laskemoona- ja sõjatehnikalao. Seni pole NATO oma Ida-Euroopa liikmesriikidesse taolisi ladusid rajanud.

NATO plaanidele juhtis oma Twitteri postituses tähelepanu Poola militaarekspert Justyna Gotkowska ning praegu on USA-s käimas vastava hanke menetlus, edastas Verkkouutiset.

