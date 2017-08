Cupra 300 kuulub kiirete luukpärade ehk kuumpärade segmenti, kust leiab eest mitu väga tõsiseltvõetavat konkurenti, millega maid jagada – Focus RS, Civic Type-R, Peugeot 308 GTi, Mégane Renault Sport ning loomulikult ka Cupraga samasse kontserni kuuluvad Golf R ning Audi S3. Selleks, et välja paista, ei piisa enam lihtsalt kiirusest. Mida on Cupral lisaks pakkuda?

Praegu aga pakuvad kunagiste superautode dünaamikat kümned keskklassi masinad, mis saavutavad selle kolm korda väiksemate mootorite ja silindrite arvuga, pakkudes ühtlasi suuremat kasutusmugavust. Seat Leon Cupra 300 ja testida olnud universaalkerega ST Cupra 300 on üks neist.

Alustame muudatustest – lisaks ilmselgele uuele kujustusele on juba tuttavale mootorile lisatud jõudu ning valikuliselt saab kaasa ka nelikveo. Kaheliitrise reasneljase turbomootori võimsust on tõstetud 10 hobujõu võrra, kergitades ka Cupra täpselt „kolmesajaklubisse“.

Vääne on tõusnud 380 njuutonmeetrini ning koostöös stardiabiga on nelikveolise variandi kiirendus sajani väga austusväärne 4,9 sekundit. Mootorile lisatud vürts on eelmise põlvkonnaga võrreldes aga üks väheseid mehhaanilisi muudatusi.

Uut Cuprat kokku pannes saab valida nii kolme-kui viieukselise kere vahel, esiveolistele pakutakse ka käsikasti. Mingil määral kahetsusväärne on see, et nelikveolisena pakutakse vaid mahtuniversaali, kust leiab kuuekäigulise topeltsiduriga automaatkasti.

Kuigi paberil kiirem, kitsendab see otsus auto sihtgruppi ning ülejuhitavuse nautlejatest „sõitja autot“ otsivad ostjad pöörduvad tõenäoliselt mõne teise konkurendi poole.