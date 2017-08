Mees, kes pidi hommikuni üheöösuhte kaaslase majja jääma, sest too lukustas paaniliselt uksi. Naine, kes ei pääsenud minema, kuni partneri vanaema oli kaarte mängima läinud. Need on vaid mõned jaburad lood Redditi teemast „Milline on olnud sinu halvim ülesärkamise kogemus pärast üheöösuhet?“ „Ärkasin üles ja mul paluti lahkuda. Läksin siis välja ja leidsin, et mu auto on minema pukseeritud. Pidin minema tagasi sisse ja ootama ...“ „Naisterahvas tahtis, et ma ööseks jääksin, mina ei tahtnud, aga jäin. Ärkasin keset ööd üles ja püüdsin minema hiilida, aga avastasin, et uks oli lukus. Naine ärkas üles ja küsis, kuhu ma lähen. „Vesi“ oli ainus asi, mis pähe tuli. Naine jalutas koos minuga kööki ja tagasi tuppa ning pani ukse uuesti lukku.“

„Eelmine päev oli olnud valentinipäev. Pikaajaline poiss-sõber oli mind just maha jätnud. Olin purjuspäi kaubanduskeskuses, otsides eksile mõeldes lilli ja šokolaadi. Siis leidsin, et oleks hea mõte osta talle õhupall ja mõned lilled ning jätta need ta maja juurde, sest sellistele nii-öelda briljantsetele ideedele ma juues tulen. Läksin välja, lasin õhupallist lahti ja see lendas minema, hakkasin nutma. Mingi kutt oma autost küsis minult, mis lahti on. Ärkasin järgmisel hommikul. Ta hakkas mulle rääkima, et tahab saada räppariks ja lasi mul kuulata mingit tõsiselt halba enda kirjutatud kraami. Ma pidin minema saama. Tõusin üles, et lahkuda, aga tema ütles, et pean ootama, kuni ta vanaema kodust lahkub, et minna oma sõpradega bridži mängima. Sest ta elas sellest ajast saati koos vanaemaga, kui ei saanud endale enam lubada omaette korterit. Pärast mitmeid tunde äärmist ebamugavust ja piinlikku kahetsust sain lõpuks lahkuda. Kui ma välja läksin, nägin, et ta vanaema oli pannud minu ostetud lilled lauale vaasi.“

„Ärkasin selle peale, et naise ratastoolis mees sihtis mulle relvaga näkku. Neetud milfid.“ „Ärkasin noore abielupaari vahel, kellega olin kohtunud eelmisel ööl baaris. Veetsin väga ebamugava hommiku, kui mulle näidati vaid kolm nädalat varem toimunud pulma pilte. Kui oli aeg viisakalt lahkuda, ei suutnud ma leida oma teist sokki ja selle peale hõiskas abielumees erutunult: „suveniir!““ „Ärkasin oma üheöösuhte kaaslase kõrval. Naine oli voodisse pissinud. Majas oli kokku üheksa inimest ja neist vaid kaks tundsid teineteist, ülejäänud olid täielikud võõrad. Läksin välja, avastamaks, et olen hoopis teises osariigis, tõsi küll, vaid kahe tunni tee kaugusel oma kodust. Pidin istuma koos pundi võõrastega pissist läbiimbunud riietes, kuni mu sõber tuli ja mind peale võttis. Ta käskis mul oma autos prügikoti istumise alla võtta.“ „Veetsime peol öö koos. Ärkasime üles ja meenutasime eelnevat õhtut. Mees jalutas bensiinijaama, et tuua meile jooke ja näksimist. Mul olid kõhus gaasid, niisiis peeretasin korraks. See lehkas nagu surm. Kui kutt umbes kümme minutit hiljem tagasi tuli, siis lehkas see endiselt ja ta hakkas karjuma midagi koeras**a kohta. Äratas kogu majapidamises inimesed üles. Ta ei tea endiselt, et see olin mina.“ „Tulime tüdrukuga baarist [tema] koju. Olime mõlemad purjus, seksisime, tema koer vahtis pealt. Suuseksi tehes ta oksendas minu peale. Enne ärakukkumist kasisin selle ära nii hästi kui suutsin. Ärkasin järgmisel hommikul selle peale, et ta ema üritas sisse tulla ja küsis, kes toas veel on. Tüdruk ütles „mitte kedagi, mine ära“ ja siis teatas mulle, et ma ei saa enne lahkuda, kui ta vanemad on tööle läinud. Põrgu päralt, ma ei kavatsenudki jääda sinna kaheks tunniks oksese riistaga. Ronisin teise korruse aknast välja ja hüppasin alla. Hakaksin mödöa tänavat minema sörkima ja sattusin tupikusse. Pöörasin ümber ja nägin, et tüdruku ema seisab eesaias, hommikumantel seljas ja kohv käes, ning vahib mind. Jalutasin bensiinijaama, kust üks sõber mind peale korjas. Ah jaa, mul on nüüd klamüüdia.“ „Mees lõi mind läbi une ja selle tulemuseks oli, et mul oli mitu päeva päris koledasti silm sinine. Oleme siiski sõbrad ja ta ei ole selle loo lõppu kuulnud.“ „Mind äratas kuti ema ja kogu mu keha oli kaetud kuivanud spermaga.“ „Naise aastane poeg roomas voodisse ja äratas mind üles, arvas, et olen tema issi. Mingil veidral põhjusel ei näinud ma selles probleemi.“ „Pärast ühe neiuga kohtumist ja tema juures öö veetmist ärkasin üles ja läksin välja, et kojusõiduks Uberi takso tellida. Tuli välja, et neiu isa oli Uberi juht ja arvake ära, kes oli tema päeva esimene klient? Ausalt kõige piinlikum autosõit, mida olen elus kogenud.“ „Jäin hipsteribaaris pööraselt purju ja kohtusin ühe väikse armsa haldjaneiuga. Läksime tema juurde, möllasime ja kukkusime tema voodil ära. Või sellel, mida ma voodiks pidasin. Kui järgmisel hommikul ärkasin, siis sai ehmatavalt selgeks, et tal ei olnud oma toas absoluutselt mingit mööblit. Kõik pinnad olid kaetud mustade riietega. Neid oli sõna otseses mõttes mägede kaupa. Need ei haisenud asjaolusid arvestades VÄGA, aga siiski polnud see meeldiv. Sellal kui temake end sügavamale voodisse kaevas, hiilisin mina välja.