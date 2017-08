Kuidas samaaegselt kaotada pekki, aga saada juurde lihaseid? Kõlab natuke vastuoluliselt. Eeskätt vajad sa toitu, mis sisaldab palju valku, aga vähe kaloreid ja ühtlasi katab su põhitoitainete vajaduse. Kui selles toidus on lisaks veel ka palju kiudaineid ja vitamiine-mineraale, siis seda parem. AskMen toob välja 20 toitu ja toiduainet, mis ei pumpa sind täis tühje kaloreid, aitavad teenida kaht eesmärki ning kindlasti väärivad kohta sinu köögis.

Üsna palju valku, samas vähem rasva ja kaloreid.

Kana rinnaliha

Kanarinnas on palju valku, vähe rasva, see on suhteliselt odav liha ning kasutatav toiduks väga erinevatel viisidel.

Pruun riis

Hea madala glükeemilise indeksiga (ei mõjuta väga palju veresuhkru taset) süsivesikute allikas.

Läätsed

Vähe kaloreid, palju valku, väga hea süsivesikute allikas.

(VIDA PRESS)

Kreeka jogurt

Valgurohke ja täidab väga kergesti kõhtu. Ühtlasi ka kalorirohke, mistõttu tasuks kogustega piiri pidada.

Maapähklid

Samuti üsna kalorirohke ja üle ei maksa neid süüa. Samas sisaldavad palju eluks olulisi toitaineid.

Spinat

Valk, raud, vitamiinid, mineraalid, vähe kaloreid.

Kinoa

Superteravili. Valgud, magneesium, kiudained, tsink – aitab ka meeshormoone hästi tasakaalus hoida.

Tuunikala

Valgurohke kala, samas kaloreid on mõõdukalt.

Valgukokteil

Keha omastab kergesti, samas väga lihtne tarbida. Maitset saab parandada ka näiteks piima ja mandlipiima abil.

Maheveise liha

Vaid rohu peal kasvanud veise liha on valgurohke ja kalorivaene, sisaldab samas kehale väga kasulikku kreatiini.

Väherasvane kodujuust

Kogusega tuleb ette vaadata, kuna siiski suhteliselt kalorirohke. Samas sisaldab palju valku – sealjuures kaua kõhtu täitvat kaseiinvalku – ja südamele kasulike rasvu.

Hesekieli leib

Valmistatud mitmetest erinevatest tera- ja kaunviljadest, ei sisalda suhkrut. Valgurohke.

Kikerherned

Suurepärane aminohapete allikas, rikas ka vitamiinide, mineraalide ja kiudainetepoolest.

Mustad oad

Täidavad hästi kõhtu, tugevdavad luid, aitavad ennetada vähki ja südamehaigusi, alandavad vererõhku.

(VIDA PRESS)

Lõhekala

Omega-3 rasvhapped aitavad hoida hormoone tasakaalus.

Riisikoogid

Toitumisalast väärtust pole, puhtalt süsivesikud. Samas täidavad väga hästi kõhtu. Hea kiireks suupisteks.

Maapähklivõi

Kaloripomm, tarvitada mõõdukas koguses. Samas aitavad näiteks riisikookidel paremini alla minna.

Kalkuni rinnaliha