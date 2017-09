Elektroonilised sigaretid on muutumas üha populaarsemaks, kuid Tai on astunud sellele vastu ning need keelanud.

Jäädes elektroonilise sigareti suitsetamisega vahele võib ees oodata lausa 100 euro suurune trahv ning väidetavalt teatavatel juhtudel isegi vangistus, kirjutab Lonely Planet. Muide, seaduses on võimalikuks vangistuse pikkuseks märgitud kuni 10 aastat.

Kuigi seadus võeti vastu juba 2014. aastal, satuvad turistid jätkuvalt sellega pahuksisse – nad lihtsalt ei tea, et e-sigaretid on keelatud.

Suurbritannias läbi viidud uuringu põhjal võtab e-sigareti puhkusele kaasa 8,3% inimestest.