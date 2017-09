Selle aasta vaieldamatult suurim hittlugu on Daddy Yankee ja Luis Fonsi "Despacito" – loo esitajad on pärit Puerto Ricolt ning ka video on seal filmitud. Nüüd kasutab Puerto Rico turismiamet laulu oma kasuks ära – avaldatud on video, milles kutsutakse inimesi Puerto Ricole despacito (aeglaselt) võtma.

"Despacito" purustas hiljuti suure rekordi, saades kõige mängitumaks video YouTube'is. Hiljuti kolme miljardi piiri ületanud lugu lükkas troonilt Wiz Khalifa ja Charlie Puthi loo "See You Again". Lugu jõudis esimeseks ka Billboardi edetablis – viimati suutis hispaaniakeelne lugu ("Macarena") nii populaarseks saada 1996. aastal.

Vaata Puerto Ricot tutvustavat videot – ehk tekib tunne, et võiks seda kaunist saart külastada!