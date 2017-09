Musta mere ääres asuva kuurordi Sotši suvalises purskkaevus supelnud ja end lolliks teinud paarike on sattunud häbiposti.

Vene keeles kõnelnud paar mõnules purskkaevus ja väitis, et tegemist on mullivanniga, kirjutab Daily Mail. Ilmselgelt olid mõlemad osapooled alkoholi tarbinud.

Videos on näha, et mehel on jook käes ning naine naudib „mullivanni“ täies rõivastuses.

Vaata videot SIIT!