Ford ja toidukoht nimega Domino’s Pizza on seljad kokku pannud ja testivad USAs Michigani osariigis isesõitvaid pitsa kohaletoimetamise autosid. Ettevõtmise peaeesmärk on uurida, kuidas kliendid iseliikuvatele sõidukitele reageerivad ja nendega suhtlevad.

Fordi isesõitvate autode ja elektrimasinate valdkonna juht Sherif Marakby kirjeldas projekti kui etnograafilist uurimistööd. „Me ei taha oodata seni, kuni meil on tehnoloogia osas kõik tehtud, et siis juht eemaldada. Püüame alustada uurimistöö tegemist. Töötame veel tehnoloogia kallal, sest see pole tänavate jaoks veel valmis,“ sõnas ta. „Simuleerime, et sõiduk on isesõitvas olekus.“