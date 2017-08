Mees võiks näonahka spetsiaalse puhastusvahendiga kasida korra päevas, näiteks õhtul. Kui su nahk on hommikuti eriliselt rasune-rasvane, siis puhasta hommikul. Kui su nahk on kuivapoolne, siis pese seda hommikul vaid veega ja võta mõnikord õhtuti ette puhastustegevus.

Tahaksid, et su nägu enam-vähem normaalne või isegi kena välja näeks – aga tavapärase mehena ei viitsi sa tundide kaupa erinevate protseduuridega jännata. Või on hoopis nii, et sinu arvates on nahahooldus miski, mis sobib vaid naistele ja pehmodele meestele. Esimestele meestele teadmiseks: normaalse naha saad ka üsna mõõduka vaevaga ja mitte liiga palju aega kulutades. Teistele: muidugi ei keela keegi sul välja näha nagu krokodill, aga on 21. sajand ja keegi ei vaata sind imelikult, kui sa veidike oma väljanägemise nimel pingutad. Nextluxury on pannud kokku elementaarsed nõuanded mehele, kes tahab hoida kontrolli all nii vistrikke kui kortse ja kõike ebameeldivat, mis jääb nende vahele.

2. Koori

Üks või kaks korda nädalas, sõltuvalt sellest, kas su nahk on kuiv või pigem rasune.

Nahka koorides eemaldad sa sellelt surnud naharakud ja muu läga. Lisaks avab see poore ja vähendab raseerimisel sissekasvanud karvade ohtu.

3. Punnide ravi ja võitlus aastate jälgedega

Akne, hüperpigmenteerumine (tumedad plekid nahal), kortsud – eriti just esimese puhul on mõistlik leida apteegist või poest vahend, millel kiri „Spot Treatment“. need vahendid kuivatavad vistrikke, mis tähendab, et sa ei pea neid pigistama, nii baktereid levitades ja aknearme tekitades. Heal vahendil on ka mikroobi- ja põletikuvastased omadused.

Levinuim aknevastane raviaine on bensüülperoksiid. Kui sinu nahale see ei sobi, siis võivad aidata väävlisalv ja –kreem.

Pooride puhastamiseks ja akne vähendamiseks võib proovida teha näole ka savimaske.

Naha noorendamiseks võib proovida C-vitamiini ja antioksüdante sisaldavaid nahahooldusvahendeid. Kui lisada veel ka feruulhape, siis võivad tulemused mitmekordistuda. Vahendit peaks kasutama nii hommikul kui õhtul.

Retinoidid (A-vitamiin) võitlevad samuti akne ja hüperpimenteerumisega, samuti on neil naha vananemist pidurdavaid omadusi.

Väldi punnide ja mustade täppide pigistamist ning kiskumist, kuna need armid on su näolt näha isegi veel 40-ndates eluaastates ja hiljemgi. Kui oled siiski kiusatusele järele andnud, siis pane vigastusele antibiootikumisalvi.

4. Niisuta

Seda peaks tegema iga kord pärast näo puhastamist, sealjuures ka kohe pärast duši all käimist. Miks? Sest sa ei taha, et su nägu oleks nagu liivapaber. Niisutamine on võtmesõna, kui tahad, et su nahk oleks pehme, painduv ja terve.

Pea meeles, et kui sa nahka puhastad, siis koorid sa sellelt maha ka loomuliku, keha enda toodetud kaitsekihi. Kadunud kaitse tuleb kuidagi asendada, muidu muutub nahk kuivad, dehüdreerituks, elutuks ja tundlikuks.

Kui sa pärast aknehooldusvahendi või keemilise koorijaga naha töötlemist seda ei niisuta, siis võib seisukord minna veel hullemaks.

Kui sul on rasune nahk ja sa ei taha, et see pärast niisutamist veel ekstra läigib, siis kasuta kreemi asemel niisutavat geeli.

5. Kaitse päikese eest

Iga päev, isegi talvel. Minimaalne päiksekaitsefaktor peaks olema 15. Üks annus päikesekaitsekreemi näole ja teine kaelale.

Kuiv, kortsus ja värvitu nahk – selliseks su nahk ajapikku ilma päiksekreemita muutub. Ultraviolettkiirgus muudab nahka paksemaks ja tumedamaks ja see pole kindlasti hea – muuhulgas on nahk nii rohkem aldis kriimustustele. Päikese eest kaitsmine pidurdab naha enneaegset vananemist ja muuhulgas ka veresoonte nähtavakstulekut.