SAAME TUTTAVAKS: kes on aasta naiskodukaitsja?

Aasta naiskodukaitsja Kristlin Kõrgesaar usub muutuste võimalikkusesse ega jäta ühtki enese arendamise väljakutset proovimata. Nii kasvab ta aina vastupidavamaks ja on kindel, et kui ükskord muutub olukord kriitiliseks ja tekib vajadus reageerida, siis ta läheb. Läheb, et anda oma panus.

"Tegelikult mulle väga ei meeldi tähelepanu," ütleb Kristlin, kui oleme umbes tund aega juttu ajanud eesmärgiga saada jälile, mis paneb ühe naise nii aktiivselt tegutsema ja millised on need salajased tegurid, mis teevad temast eduka naise.

Kui valitakse kangelasi (sh aasta tegijaid), siis valitakse neid muuhulgas ka eeskujuks, et me kõik näeksime, kui tubli saab olla, et me tahaksime ka ise natuke paremad olla ning avastaksime, kuidas nii tubliks saada.

Kristlin ei ole aldis välja ütlema kõlavaid eluväärtusi ega mõtestama oma tegevuse igat sammu. Ei loobi mõttetarkusi ega sõnasta saadud kogemusi teistele kergesti hoomatavateks nõuanneteks. Jääb mulje, et ta kulgeb läbi elu, väärtustades just talle omast kulgemist ja tehes valikuid just talle olulisest lähtuvalt. Oluline on olla pidevas muutumises. Olla parim – ennekõike iseenda silmis.

Kolm sammast ja "Itaalia perekond"

Täna on Kristlinil kolm tugisammast, mida üles ehitada ning millele samal ajal ka toetuda – perekond, töö ja vaba aja tegevus.

Perekonna saab omakorda jagada kaheks – pere, kust Kristlin tuleb, ja pere, mille ta on ise koos abikaasa Arti Kõrgesaarega loonud.

Kristlin on oma sõnade järgi pärit "suurest Itaalia perekonnast". Seda siis kõige paremas mõttes ja ülekantud tähenduses. Ehkki ema, isa, viis õde ja üks vend on täiskasvanud ja kõigil omad pered, hoiavad nad tänini kokku. Kristlin kinnitab, et suur osa nende vestlustest puudutab ka Naiskodukaitset, sest viiest neli on naiskodukaitsjad ja üks õde Noorte Kotkaste toetajaliige.

"Kuna mul on õed, siis väga sõpru vaja ei ole," tõdeb Kristlin. Lisades siiski, et kooliajast on tal üks sõbranna, keda näeb vaid mõni kord aastas, kuid kellele saab alati kindel olla. "Võib ka juhtuda, et olen ta juures kuu aega jutti. Vahet pole, mis kell ma sinna lähen või mis probleem mul on, ta aitab alati, kuigi elab teisel pool Eestit."

Tagasi otsingutele, mida peidab endas eeskujuks olev naine: mida võttis Kristlin kaasa lapsepõlvest? "See tunne, et kui midagi vajab tegemist, siis seda tuleb teha, on lapsest saadik sees," ütleb Kristlin. Ta mäletab, et neil oli seina peal graafik, kes tüdrukutest tassib puud, kes koristab toad, kes peseb nõud, kes teeb söögi. Kui isa tuli õhtul koju, pidid toad korras ja kõik tehtud olema. "Siis me võisime telekat vaadata," lausub Kristlin naeratades.

Tema jaoks ei ole olemas meeste ja naiste töid. Isaga metsas puid tegemas käinud naine kinnitab veel kord, et lapsest saadik ta teab, et töid tuleb teha vastavalt sellele, mis parajasti tegemist vajavad.

"Seepärast ma julgen ka igasuguseid imelikke tegevusi vastu võtta, et ma ei saa enne teada, kas suudan selle asja ära teha, kui ei ole proovinud. Kõige lihtsam on öelda, et ma ei tule, ma ei tee, ma ei saa hakkama," reedab aasta naiskodukaitsja järgmise väärtuse, mis aitab tugev olla ja teistele eeskujuks tõusta. "Aga kui on midagi alustatud, lähen lõpuni. Alla ei anna kah," lisab ta vürtsi, reetes, mis veel tagab edukuse. Just sellesama tunde tõttu kripeldas tal aasta aega südamel Utria dessant.

2016. aastal koos Järva naiskodukaitsjatega osaleti ja katkestati juba teises kontrollpunktis. 2017. aastal mindi sama naiskonnaga uuesti ja lõpuni – kui on alustatud, ei saa alla anda. "Tegime ära! Praegu olen öelnud, et sinna ma enam kunagi ei lähe, sest see on nüüd tehtud. Ma ei ole talveinimene, kuid nüüd ma usun, et kui talvel peaks tulema kriitiline situatsioon, siis ma tean, kuidas seal toimida – see on tehtud," rõhutab Kristlin, et väärtustab kogemust.

Kes palju teeb, see palju jõuab

Lapsepõlvest mäletab Kristlin veel, et ema oli leebem ja isa konkreetsem. Oma loodud peres aga usub Kristlin, et just tema on see rangem ja abikaasa Arti leebem pool. "Kui ma noor olin, siis väga ei kontrollitud, kuidas meil õppimine on, me pidime ise järgima, et kõik asjad tehtud on. See teadmine kasvatas ilmselt ka kohusetunnet. Nüüd olen pojale samamoodi öelnud, et ta peab ise järge pidama, et kõik oleks tehtud. Seni on ta viieline, pole probleemi," jagab Kristlin ühte lapsevanema tarkust ja samas rõõmu 11aastase Kenneti koolis saadud tulemuste üle.

Ta kiidab veel poja näitlemisoskust ja imetleb tema tahet tegeleda käsitööga ning kirjeldab teise poja, Rometi iseloomujooni, mis viitavad juhivõimetele. Seejärel räägib abikaasa Arti hobidest, töökusest ja ise-teha-tahtmisest.

"Kõik on vist sellised, et ei seisa paigal," võtab ta kirjeldused pereliikmetest ühte lausesse kokku. "Kõik tahavad kogu aeg kõike teha ja igal pool käia. Ma ei tea, kas see on sellest, et ma olen neid igale poole kaasanud, või nad ongi loomult samasugused nagu mina."

Kristlin lisab veel, et üldiselt püüab ta pere tegemised endale hoida ja väga palju neist ei räägi ega nende kohta infot sotsiaalmeediasse ei paiska. "Muidu on kõik liiga avalik," nimetab ta põhjuse.

Tõsi ta on, kes palju jõuab, selle tegemistel on palju jälgijaid. Ja palju jõuab Kristlin kindlasti. Lisaks tööle Tallinna vanglas ja äsjalõppenud õpingutele Sisekaitseakadeemia justiitskolledžis on Kristlinil väga aktiivne vabatahtliku tööga seotud elu.

Naiskodukaitsja Kristlin tegutseb ka abipolitseinikuna ning on operatiivse otsingugrupi (OPEROG) aktiivne liige. Kuidas küll ta jõuab ennast nii paljude tegevuste vahel jagada? "Samas nagu on aega nende asjadega tegeleda," ütleb Kristlin lihtsalt. "Kuna mul on üürikorter, siis – istud seal korteris ja mõtled, et saaks ju tegelikult praegu teha seda või seda või seda. Mis ma istun niisama? Mulle ei meeldi niisama olla. Vahel näen tööinimesi, kes lihtsalt esmaspäevast reedeni, kellast kellani tööl istuvad. Ma ei suudaks nii. Ma tahaks kogu aeg midagi muuta, midagi juurde teha, paremaks teha. Kogu aeg mõtlen natuke kaugemale."

Aga kuidas suudab ta ajaliselt nii mitme asjaga tegeleda? "See on juba nii paigas, et ma ei teagi," vastab ta esimese hooga, siis mõtleb natuke ja selgitab, et kõik on jooksvalt planeeritav. "Meil on ju Naiskodukaitses aastaplaan, ma olen kõik oma märkmikusse kirja pannud, seega ma enam selleks ajaks midagi muud ei pane. Kui politseist tuleb graafik, siis vaatangi kalendrisse, kas on aega. Märkmik on mulle väga oluline. Kõik on kirjas," annab Kristlin väikese kirjelduse ja rõõmustab sõnumiga, et kõige aluseks on ikka Naiskodukaitse tegevuskava.

"Tegelikult ei ole üldse aega, aga sa pead selle aja leidma," võtab Kristlin teema kokku ja usub, et asi on ka kiires otsustamises, mida võtta ja mida jätta. Tegutseda, selle asemel et ülearu analüüsida, plaanida ja pärast kahetseda – see näib olevat tema stiil.

Nii ei ole ka Kristlinil kõhklust, et kui olukord nõuab, siis ta läheb! Kriisi korral on tema esimene eelistus reageerida staabiassistendina. Kuid ta on valmis ka muul moel tegutsema. "Ma tean, et ma lähen. Ei ole kõhklust. Ma lähen!“

Seni aga otsib ta väljakutseid, mis paneks proovile tema võimed, viiks teda uutesse seiklustesse ja kokku huvitavate inimestega.

"Varem käisin jooksuvõistlustel – kõigil, mis Eestis olid. Igapäevane trenn ei sobi mulle, jooksen siis, kui on võistlus." Ei valmistu ta ekstra ka patrullvõistlusteks, aga kui neid koguneb aasta jooksul juba viis-kuus, siis see ongi juba trenn. Mullu Soomes võistlusel olles tõdes Kristlin, et sitkust ja vastupidavust on palju rohkem kui varem.

"Regulaarsus loeb. Kott seljas, raskusega joosta, ootamatult puu otsa ronida, ülesandeid sooritada – nii kasvavad oskused ja omadused. Sa võid kuskilt lugeda mingeid asju, aga kui sulle antakse asi kätte, et tee ära – nii õpid palju rohkem," teab Kristlin.

Teine põhjus patrullvõistlusi väisata on seltskond, kellega koos ta seda teeb. Me teeme kogu aeg nalja. Vahepeal läheb teravaks ära ja siis teeme jälle nalja. Samas saab rännakul igasuguseid asju rääkida, omavahel muresid arutada," kirjeldab Kristlin ja kinnitab, et see on oluline, et võistlemine poleks pelgalt võidu peale kihutamine, vaid pakuks ka emotsionaalselt meeldivaid hetki koos sõpradega.

Lihtsuses peitub võlu

Ei ole kuigi haruldane, kui Kristlin ja Arti pakivad korraga kodus seljakotti, et osa võtta ühest ja samast võistlusest. "Vahepeal oli Arti aastaid nagu lukus … ei käinud eriti kuskil. Aga siis me rääkisime, et tegelikult ta võib käia küll. Ja nüüd on ta ka Kaitseliidu tegevuses aktiivsem." Kristlin ei leia sõnu, et kirjeldada seda tunnet, kui pereliikmed jagavad samu väärtusi ja lubavad teineteisel tegeleda asjadega, mis meeldivad. Arti on hoogu andnud ka Kristlinile. "Tegelikult on ta mind innustanud küll – ta on nagu eeskujuks ka," kinnitab Kristlin.

Kui Kristlin võttis vastu Järvamaa aasta naiskodukaitsja tiitli, siis ta tänas Artit, kes olla kord teda ambitsioonikuse üle mõtlema pannud. "Sellest on imelik rääkida, aga meil on tõesti nii hea klapp. Kõigest saab rääkida. Ja ükskord ta küsis, miks sa jääd sinna pidama, kus oled, miks sa ei ole ambitsioonikas? Siis hakkasingi igas olukorras niimoodi mõtlema ja … Aga ega see mulle veel päriselt kohale jõudnud ei ole, et mind aasta naiskodukaitsjaks valiti. See tuli suure üllatusena."

Ta kinnitab, et ei ole tiitli pärast tegutsenud ega tee selle nimel ka erilisi tulevikuplaane, vaid elab oma elu oma tavapärases tegutsemise rütmis edasi.

"Naiskodukaitses ma ei ole väga palju kaugemale plaaninud. Esinaine on juba päris äge olla. Nüüd, kui kool lõpetatud, on veelgi rohkem aega selles rollis ka tegutseda." Mõned väikesed unistused tal ikka on. "Olen mõelnud, et tahaksin kunagi öelda, et ma olen käinud 15 aastat järjest sellel konkreetsel matkal," kirjeldab ta ühte uitmõtet. Järjepidevus on talle oluline. Kindlasti jätkab ta ka võistluste lainel. "Kui tulevad esimesed hõiked, et koormusmatk hakkab lähenema, siis see on kõige parem aeg aastas, koormusmatk on justkui järjekordse kevade kuulutaja," õhkab Kristlin.

Liiga palju analüüsida polegi vaja, liiga palju planeerida ka mitte. Tuleb ära tunda, mis on oluline, leida üles tahe olla ootamatutes olukordades teiste jaoks olemas, leida probleemidele lahendused ja kulgeda rahulikult läbi elu pakutavate seikluste. Sellised väärtused korjasin üles poolteist tundi kestnud vestlusest, mille sihiks oli mõista, mis teeb ühest naisest imetlusväärse ja eeskujuliku naiskodukaitsja. Lihtsuses peitub võlu ning enese- ja põhimõttekindlus on eeskujuks.