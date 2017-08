Härjavõitlus on vana Lõuna-Euroopa traditsioon, mis tänapäeval järjest populaarsust kaotab. Julm ja verine sport on üha vähem see mehelikkuse etalon, mis ta vanasti oli. Ala vastuolulisust näitab ka see, et väga paljud aktivistid protestivad härjavõitluse korraldamise vastu. Vahel ei lähe see aga nii nagu plaanitud.

Ehkki Prantsusmaal on enamikes piirkondades härjavõitlus keelatud, korraldatakse võitlusi vahel riigi lõunaosas. Iga kord tuleb kohale ka neid, kes soovivad, et julm sport lõpetataks. Ajakiri Maxim kirjutab, et nii härjavõitluse kodumaal Hispaanias kui ka mujal harrastavad aktivistid uut viisi protestimist. Selmet koguda allkirju või seista plakatitega sissepääsu kõrval, ronivad loomasõbrad otse areenile.

Selline ekstreemne protestimisviis on seni lõppenud vaid sellega, et matadoorid või areenil töötavad mehed on meeleavaldaja kiiruga kinni krabanud ja ohu eest minema toimetanud. Pühapäeval juhtus aga valus õnnetus, kui areeni töötajad ei jõudnud sildiga kohale tormanud loomakaitsjat päästma ning marru aetud pull ründas seda, kes oli tema eest seisma tulnud. Loom ju vahet teha ei oska... Matadoorid üritasid härja tähelepanu kõrvale juhtida, kuid marus loom ründas aktivisti uuesti.