Üks pornotarbimise peamisi murekohti on see, kuidas porno mõjutab meie ootusi seksuaalsetele kogemustele päriselus. Täiskasvanute filmide staarid Lucie Bee, Ryan James, ja Luc Dean rääkisid intervjuus Austraalia tabloidile Daily Mercury, kuidas näeb välja töö pornotööstuses ja kuidas need kogemused on kandunud nende isiklikku seksuaalellu. Lugu refereerinud Men’s Health märgib: pole just üllatav, et selles on mõningaid erinevusi, mis toimub võtteplatsil ja mis toimub sinu ja su partneriga koduses magamistoas.

„Mu „lõbu sõbrad“, kes ei tööta pornovaldkonnas, ütlevad vahel „kas me võiks teha x, y,z“, mida nad on pornos näinud ja mina vastan: „Muidugi, aga see ei paku sulle naudingut!“ kirjeldas Dean. „See näeb filmis hea välja, aga on fantaasia.“

Pornostaarid märkisid, et see illusioon alavääristab seda, kui hea võib päris seks olla. Põhjus: toimetamata seksi intiimsed nüansid lähevad montaažiruumis kaduma.