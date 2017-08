VIDEO JA GALERII | Taavi Rõivas: on tulnud kaevikut kaevata ja tualetti rajada

Võrumaal Nursipalus kinnistavad 57 reservohvitseri oma sõdurioskusi, teiste seas omandavad sõdurioskusi ka mitmed Eesti poliitikud.

Taavi Rõivas põhjendas kursustele tulekut sellega, et tänapäeva maailmas saavad kõik aru, kuivõrd oluline on julgeolek. "Ilma selleta ei saa me rääkida ei majandusarengust, ega sotsiaalsest võrdsusest ega millestki muust," ütles ta usutluses Sõdurilehele.