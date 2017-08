Pealkirjas viidatud tsitaat pärineb Oscar Wilde’ilt ja tõsi on, et kui su tööst vaba elu möödub näiteks valdavalt teleka ees, siis on sul nii endal igav kui ka on teistel sinuga igav. Igal mehel peaks olema hobi või isegi kaks-kolm. Seda enam, et sügis läheneb ja grillpidude ning muruniitmisega varsti enam aega viita ei saa – jahedus ja pimedus ajavad tuppa ning naelutavad teleri külge. Kui sa just ei leia mõnd ägedamat tegevust. Nextluxury.com on endale omase põhjalikkusega kirjeldanud 75 mehele sobivat huviala, ÕL Mehele toob sealt välja 20 sellist hobi, mis sobivad eeskätt just sügisõhtuteks.

1. Õllepruulimine

Seiklus nii keemias kui füüsikas, lisaks võimalus läbi empiirilise eksperimenteerimise, katsetamise ja läbikukkumise, luua oma isikupärane toode. Varustuse hinnad algavad üsna madalalt ja algsed juhised on netist kergesti leitavad. Ja arvestades tänaseid õllehindu on ka saadav toode igati kasulik saadus.