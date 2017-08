Like. Comment. Share. Laigi ja jaga. Nende liigutuste tegemine on tänapäeval sotsiaalmeedias meile nii harjumuspäraseks saanud, et mõnikord jagame pooleldi automaatselt või siis lihtsalt teadmatusest ka jampsi. Kuidas seda vältida – ja mitte sõprade naerualuseks saada?

Lifehacker toob Buzzfeedi tsiteerides välja, et naksaka foto ehtsuse kontrollimiseks on lihtne nipp. Õigemini: kõige lihtsam on anda endale aru, et kui mingi pilt tundub täitsa pöörane ja on raske uskuda, et fotol toimuv on päris, siis tõenäoliselt nii ongi. Ja mingi naljatilga fotomontaaži eheda pähe jagada ei maksa. Sest nii täidame niigi punnis küberruumi veelgi enam mõttetu jamaga.

Aga tuleme tagasi Lifehackeri ja Buzzfeedi väljatoodud nipi juurde. Nimelt on USAs möllanud orkaan Harvey täitnud internetti tuhandete fotodega ja nii mõnigi neist pole ehe. Võtame näiteks foto haikalast Houstoni tänaval. Hirmutav, kas pole. Ju see orkaan ta sinna tänavale paiskas. Või siis ujus ta üleujutuse järel ise merest Houstonisse.