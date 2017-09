„Miks tekib burnout’i tehes valge suits, aga kui rehvi füüsiliselt põletada, siis tekitab too musta suitsu?“ uuris Redditi rubriigis „Selgita, nagu oleksin viieaastane“ keegi Frankster12341.

Üks vastaja on märkinud, et asfaldil rehvil ringi käia lastes ei põleta auto- või tsiklijuht kummi, vaid kuumutab seda ja põhjustab nii kummisegus olevate õlide aurustumist.

ChefRoqueforti vastus on põhjalikum:

„Oled sa kuulnud tulekolmnurgast? Tuleks on vaja kütust, hapnikku ja sädet. Kui sa teed burnout’i, siis on olemas kütus (rehv) ja hapnik (õhk), aga sädet mitte. Burnout’id ei tekita musta suitsu, sest rehvi ei põletata, vaid tekitatakse kuumust ja põhjustatakse rehvi koostisosade aurustumist. Kui kuskilt tekib säde või kui rehvi materjal põlema süttib, siis on suits must.“