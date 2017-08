Esimesed asjad on olulised, kirjutab FHM. Su esimene suudlus. Esimene seks. Esimene auto. Esimene öö arestikambris. Seda nimekirja võiks lõputult jätkata, sest esimesed asjad jäävad kõige rohkem meelde. Ja ükskõik, kas sa oled juba pikemaajalises suhtes või alles alustad tuvikeste mängu – naisele jääb igavesti meelde, mida sa teie esmakohtumisel seljas kandsid. Oluline on jätta endast hea esmamulje ja laduda sellega vundament, mis võib panna alusele millelegi suurele. Olgu või lõbusale üheöösuhtele. Meesteriiete disainer ja stilist Peter Nguyen on küsinud 101 erineva taustaga, eas ja suhtestaatusega naiselt, mida nende arvates mees esimesel kohtingul seljas kanda võiks. Sellel küsitlusel tema nõuanded põhinevadki.

Rõivad ei pea kandma tuntud disaineri kaubamärki

Riided peavad väljendama sinu isiklikku stiili. Kui tahad, et sind tõsiselt võetaks, siis riietu vastavalt. Kui tahad, et sind peetaks topskiks, siis pane end riidesse nagu topski. Aga mulje jätmiseks ei pea sa kohale ilmuma Gucci või Chaneli kaubamärki kandvates seljakatetes.