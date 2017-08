„Naisel oli käekotis tavapärasest erineva firma kumm ja me ei olnud kuude kaupa kondoomi kasutanud. Käi p***e, Amanda. Ja ei, kondoomi leidmine ei ole muidugi kindel tõend truudusetusese kohta. Aga see tekitas kahtlust ja varsti sain täie kindlusega teada, et ta oligi truudusetu.“

Redditis on avatud lõim „Millised on teie isikliku kogemuse põhjal märgid sellest, et partner petab?“ Sageli üsna pöörased kommentaarid nii meestelt kui naistelt annavad väga hea ülevaate sellest, kuidas märgata truudusetust.

„Kolm asjakohast tõika: ta ütleb, et sina petad või hakkad petma; ta seksib sinuga vähem; ta on teisi varem petnud. Kui esineb vaid üks neist, siis ma tingimata ei muretseks. Aga kõik kolm? Jah, ilmselt peaksid sa muret tundma.“

Vähem kinke väimehele

„Mul oli selline hoiatav lipp. Naise vanemad olid üsna heal järjel ja saime neilt alati parimaid jõulukinke. Üheks jõuluks sai tema oma tavapärase rikkaliku noosi ja mina peaaegu mitte midagi. See muutis mind mõtlikuks. Kaks päeva hiljem avastasin, et naine pettis mind mu parima sõbraga ja tema vanemad olid sellest teadlikud.“

Kutse oma mehe pulma

„Sain pulmakutse mehega neli aastat tagasi kihlunud pruudilt, kelle osas arvasin, et ta on vaid mehe hea sõber. See polnud mitte ainult selge märk petmisest – mina olin teine naine teises kohas.“

Petja kahtlustab petmist

„Kui mind viimati peteti, siis hakkas naine tuhnima mu telefonis ja küsitlema mind kõigi tüdrukute osas, kellega ma suhtlesin.“

Salapära ja närvitsemine

„Närvilisus või salatsemine telefonikõnedega. Telefoni hoidmine vaikses režiimis. Järsk hooldusvahendite ja uute riiete soetamise tuhin. Sinu peale ärritumine ilma põhjuseta. Huvipuudus sinuga seksimise suhtes. Üldine kaugenemise tunne. Tavapärasest rohkem kodust eemalolemine. Suuremate rahasummade kulutamine ilma sulle ütlemata, mille peale. Sinu süüdistamine petmises. Kui minnakse õue telefoniga rääkima ja sinu järgnemise korral pannakse toru ära. Kui sa avastad ta oma asjades tuhnimas. Kui ta on ülimuretsev kõigi osas, kellega sa väljas käid. – Enda kaitseks võin öelda, et olin varastes 20-ndates ja see oli alles mu teine pikem suhe. Oleksin pidanud kõiki neid hoiatavaid lippe nägema, aga ... jah. Õppetund saadud.“

Süüdistamine klammerdumises

„„Ilma põhjuseta ärritumine““ ja „Üldine kaugenemise tunne“ on tõsijutt. Ma sain aru, et naine ilmselt petab mind, kui ta korraga hakkas mind süüdistama, et ma olen klammerduv, kuigi andsin talle palju ruumi ja olin vähem kontaktis. Pekki need ülinoore ja lolli inimese ajad, mul on täitsa hea meel vanemaks saada.“

Kas sulle kinki ostmas või ...

„Valetamine selle kohta, kus ollakse. Ma arvan, et minu elus on see kehtinud viiel korral. Kuus korda mu elus on partnerid valetanud selle kohta, kus nad on. Viiel korral nad petsid. Kuuendal korral oli naine mulle sõbrapäeva kinki ostmas.“

„Olen täna jälle kauem tööl“

„Kui mu eksabikaasa mind pettis, siis tundus ta palju rohkem töötavat ja telefoni- või internetiseksist keeldumist mulle enam ei võimaldatud. Ja KÕIK, mida ma tegin, oli kole või rumal ja mina olin hull, laisk, lirva ... Mees ei teinud iial midagi valesti. Kuigi see võis küll pigem johtuda tema iseloomust, mitte petmisest.“

Telefoni külge kleepunud

„Naisel oli telefon LAKKAMATULT käes. Ükskord tõusin püsti ja kõndisin temast mööda, et näha, mida ta trükib ning see oli „näeb kena välja, sa meeldid mulle“. Siis hakkas ta palju väljas käima, tegema pikki jalutuskäike koeraga, külastama ooperit, käima lõunal. Veel hakkas ta minuga ebameeldivalt käituma ja eikusagilt tülisid üles võtma. Ta hakkas ütlema asju nagu „kas sa ei leia, et T on kuum, mida sa teeksid, kui meil oleks temaga suhe“. Ta lõpetas minu vastu misiganes huvi ülesnäitamise. Ta oli oma eelmist partnerit mitmeid kordi petnud ja mul polnud kahtlust, et ta oli ka meie koosolemise ajal mind rohkem kui korra petnud. Jah, õppetund saadud.“

Süütunde mahapesemine

„Seda võib öelda kehakeele ja tooni järgi. Väga selge märk on see, kui partner tuleb koju ja hüppab kohe duši alla, kuigi pole kuum ilm, ta ei käinud trennis ega üldse teinud midagi pingutavat.“

Kallis sõrmus jääb koju