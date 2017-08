Finnairi lendude arv Tallinna ja Helsingi vahel kasvab 2018. aasta suvel kuni 10 lennuni päevas ja kuni 17 uue lennuni nädalas.

Nii Tallinn-Helsingi kui ka Helsingi-Tallinn suunal lisandub kuni kolm täiendavat lendu päevas. „Uuenduste peamine eesmärk on tagada sujuv ühendus erinevate jätkulendudega,“ selgitab muudatusi 2018. a. suvises lennugraafikus Finnairi Ida-Euroopa ja Balti regiooni juht Arūnas Skuja.

„Igapäevaselt lisandub olemasolevale varahommikusele lennule ühetunnise vahega uus lend, neljal päeval nädalas lisandub üks varalõunane lend ning kuuel päeval nädalas üks lend täiendavalt õhtusesse tipptundi,“ sõnab Skuja ja lisab, et kõik Tallinnast väljuvad lisalennud on ajastatud sobima jätkulendudega nii New Yorki, Chicagosse kui ka Euroopasse ja Aasiasse.