Alati on olnud sedamoodi, et lennujaama väljumiste alasse pääsevad vaid need, kel on lennupilet. Ameerika Ühendriikides asuv Pittsburghi lennujaam kavatseb seda aga muuta – 5. septembrist alustatakse testprojektiga.

Nimelt saavad huvilised lennujaama väljumiste alasse siis, kui nad esitavad ID-kaardi, kirjutab Daily Mail. Loomulikult tuleb neil läbida turvakontroll. Samuti avaneb võimalus uudistada tax free poode.

Projekt on peamiselt mõeldud neile, kes tahavad saata üksi lendavaid alaealisi või pensionäre õige väravani.