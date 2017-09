48-aastane Bangkoki fotograaf Chub Nokkaew tunnistas, et kahetseb, et ei viinud oma ema kunagi välismaale, kuigi ta sellest unistas. Nüüd on naine selleks liiga vana.

Et leevendada kahetsust, töötles ta oma 85-aastase ema kõikide nende paikade fotodele. Ta on tänu sellele südamlikule fotoseeriale saanud rohkelt tähelepanu. Vaata SIIT!