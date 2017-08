„Tallinna vee kvaliteet on püsivalt väga kõrge ja seda nii tänu tööle, mida teeme veepuhastusjaamas kui ka torustike õigeaegsele hooldusele. Kogu puhastusprotsess võtab aega orienteeruvalt 15 tundi ja selle käigus läbib vesi mitmeid erinevaid puhastusetappe,“ rääkis Sobi.

Ülemiste veepuhastusjaama juhi Riho Sobi sõnul avatakse kord aastas puhastusjaama uksed, et igaühel oleks võimalik oma silmaga näha, millise teekonna läbib Ülemiste järvest pärinev vesi enne meie kraanidesse jõudmist.

Ekskursioonile on oodatud täiskasvanud ja saatjaga koolilapsed. Koolieelikud on samal ajal oodatud lastealale, kus neid lõbustab Tilgu. Ülemiste veepuhastusjaam asub Tallinnas aadressil Järvevana tee 3. Üritus on kõigile huvilistele tasuta!