Aine õpetamiseks on käibel kaks erinevat õpikut, "Meedia mõju" ning "Meedia ja mõjutamine". Esimese autoriks on Tartu Karlova gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Külliki Kask, teise kirjutasid TÜ õppejõud Katrin Aava ja Gustav Adolfi gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Ülle Salumäe.

Eestis toimub meediaõpe gümnaasiumi 11. klassis, kohustusliku kursuse "Meedia ja mõjutamine" raames. Kursust õpetavad emakeeleõpetajad ja see on osa eesti keele ja kirjanduse ainetunnist. 35 tunni vältel saadakse tuttavaks kommunikatsiooni olemusega, meediakanalitega ja ajakirjanduse žanritega. Osa kursusest õpetab ka meediasõnumite taha nägema, puudutatakse diskursuseanalüüsi, varjatud mõjutamist, räägitakse reklaamist.

Kas meediakoolituse praegune tase on piisav? Küsisime selle kohta arvamust Eesti meediakoolitajate liidu esimehelt, Tartu ülikooli ajakirjanduse teadurilt Kadri Ugurilt.

Tema hinnangul on meediaõpetuse kõige positiivsem külg see, et selline kursus on olemas ja ainekavas sees – näiteks Lätis meediat koolis ei õpetata.

Kursuse sisu koha pealt on Ugur aga murelik. Kuna meediaõpe on emakeele tunni osa, seostub see eelkõige kirjutatud tekstidega ja selle kaudu traditsioonilise ajakirjandusega. Kaasaegsed visuaalsed kommunikatsiooniviisid aga ka sotsiaal- ja uus meedia jäävad sageli tähelepanu alt kõrvale, eriti siis, kui õpetaja ise ei tunne end selles teemas tugevalt.

Kriitilise mõtlemise arendamisest ja meedia kallutatuse analüüsimisest jääb Uguri hinnangul praeguse õppe juures aga kõige rohkem vajaka. Siingi määrab iga kooli taseme õpetaja enda huvi teema vastu. Reeglina näevad meediatunnid välja pigem ajakirjanduse algkursusena kui kriitilise meediatarbija kasvatamisena.