Üldkokkuvõttes võiks mees elada oma elu tagasihoidlikult, säästlikult ja lihtsalt, kirjutab Art of Manliness – oma isiklike väärtuste järgi. Aga selle filosoofia järgmine ei tähenda tingimata, et mees peaks ostma vaid kõige odavamaid tooteid ja teenuseid. Tegelikult on raha säästmiseks ja lihtsama elu elamiseks mõnikord hoopiski mõistlik käia mingi eseme eest välja iga viimne kui sent, mis sul rahakotis on. Sageli on nii, et kallis ese on ka kvaliteetne ese, kestab kauem ja teenib oma hinna nii tagasi. Laguneb vähem ja sellega on vähem muresid. Lõppkokkuvõttes on sul vähem peavalu ja sa pead kulutama vähem aega eseme remontimisele või hooldamisele. Inglisekeelses kultuuriruumis on isegi ütlus: osta kord, nuta kord. AoM on pannud kirja üheksa sellist tarbeeset ja teenust, mille puhul mehel ei maksa rahaga koonerdada.

Oletame, et leiad 2000 eurot maksva madratsi, millel tunned end kui pilvedel. Ja 1000 eurot maksva, mis pole nii mugav, aga mille kohta sa mõtled „võiksin sellel magada küll“. Mida peaksid sa tegema? Pole küsimust – minema välja selle taevaliku peale. See 1000 eurot erinevust lööb väga kiiresti välja.

Mäluvaht jms terminid võivad sind ajada segadusse. Kõige mõistlikum on lihtsalt minna poodi ja visata end paariks minutiks erinevate madratsite peale pikali.

Jalanõud

Pole vahet, millist tüüpi kingi sa otsid – ära koonerda. Hinnalisemad on paremini tehtud, nende materjal on vastupidavam ja kooste kvaliteetsem.

Nahksaabaste puhul ei saa eksida selliste brändidega nagu Chippewa ja Red Wing. Materjal peaks olema full-grain või top-grain.

Parimad ülikonnakingad on sellised, millel saab vajadusel talda vahetada. Kui otsid tippkvaliteeti, siis vaata selliseid brände nagu Allen Edmonds, Frye, Johnston & Murphy ja Paul Evans.

Töösaapad, matkasaapad, jooksukingad ja muud eriotstarbelised jalanõud – ka siin pea meeles, et odavamad kestavad vähem.

(VIDA PRESS)

Ülikond

Kui sa tahad kena ja kvaliteetset ülikonda, mis kestaks aastakümneid, siis unusta lootus, et saad sellise 100 euroga kuskilt turupoest.

Kõige odavamaid ülikondi toodetakse suurte partiide kaupa ja need on veidi lohvaka lõikega – et sobida võimalikult paljudele meeste kehatüüpidele. Ühtlasi on need tehtud kehvemast riidest – kui üldse riidest. Lisaks õmmeldakse neid suurtel masinatel, mille eesmärk on süljata välja nii palju tooteid kui võimalik.

Kõik see tähendab, et 1. sinu kehaga sobitamiseks tuleb lasta ülikonda ümber teha ja see läheb ekstra maksma, 2. kuna riide on kehvakvaliteediline, siis jäävad kohendusmärgid näha nagu inetud armid, 3. kohendusi on raske teha, kuna riiet on vähe, 4. massitoodangu koostekvaliteet võib olla kehv.

Meesteosakonnast peaks normaalse ülikonna saama 300-600-ga (mõeldud on USA dollarit, aga üsna sama hinnaklass on ka Eestis ja eurodes – toim). Veel 50-100 võib kuluda kohendamisele. Kui lased ülikonna rätsepal õmmelda, siis ei vaja see sinu keha järgi kohendamist, aga töö läheb maksma 1000 ja enamgi.

(VIDA PRESS)

Nahkjope

Kiirmoeajastul on nahktagi üks väheseid, mis ikka ja alati pildil püsib. Seda nii stiili kui kestvuse poolest. Hea nahktagi kestab kümneid aastaid ja võib sind üle elada.

Vaata eeskätt materjalina kasutatud naha tüüpi, lisaks ka tõmbluku kvaliteeti ja õmblusi. Nahk võiks olla top-grain või full-grain. Tegu on looma kõige pealmise nahaga ning see on kõige tugevam ja vastupidavam nahk.

Ära osta „ehedat nahka“ ehk „genuine leather’it“. Või tagi sildiga „bonded leather“. Ehe nahk on ehe küll, aga õhem ja vähem vastupidav. Bonded leather kujutab liimitud nahka ehk omavahel ühendatud nahatükikesi, mis moodustavad ühe eseme. Ei, aitäh!

Alla 500 ei maksa normaalset nahktagi loota.

(VIDA PRESS)

Kott/portfell

Gümnaasiumi- ja ülikooliajal on täiesti aktsepteeritav, et (noor)mees kannab seljakotti. Aga pärast neid aegu tuleks tal taset tõsta ja hankida kena portfell või kulleri stiilis kott. Kujuta ette, et sa kannad ülikonda ja sul on seljakott seljas.

Kott võiks pidada vastu aastatepikkusele töökoha vahet pendeldamisele, liftisõitudele ja tähtsatele koosolekutele. Neid vältimatuid kokkupõrkeid ja kriimustusi kannatavad kõige paremini nahk ja paks purjeriie.

Mis puutub nahast portfelli, siis vaata ülalt nõuandeid kingade ja tagi kohta, need kehtivad ka siin.

Purjeriide ja sünteetika puhul hõõru materjali sõrmede vahel ja katsu ette kujutada, kuidas see kott loodusjõude võiks taluda. Tundub see toekas? Või hoopis õhuke ja odav? Erinevused on tunda.

Proovi kotti kätte või õlale. Kuidas see tundub? Kas sangad-rihmad on tugevad ja mugavad? Tõmblukud ja pandlad kõvad? Kott kergesti avatav ja suletav?

Et kõik vastused oleksid jaatavad, tuleb investeerida summa, mis ületab 200 eurot.

Juukselõikus

Enamik mehi hüppab sisse kõige lähemal asuvasse juuksurisalongi ja lepib misiganes soenguga, mis seal talle tehakse. 15 eurot hiljem liigub mees jälle edasi.

Kui sa peale kõrgkooli hakkad aduma, et su väljanägemine võib mõjutada nii su karjääri kui armuelu, siis sea sisse pikaajalised suhted kvaliteetse meestejuuksuri või barber’iga. Erinevused tavalise salongi lõikusega torkavad sõna otseses mõttes silma.

(VIDA PRESS)

Kokanuga

Kui odav kööginugade komplekt ajab sind iga kord süüa tehes hulluks, siis on sellel üks hea põhjus – sa saad selle, mille eest maksad. Üheainsa noaga saab teha 95% hakkimisest-lõikumisest ja kui see nuga on kvaliteetne, siis tasub selle eest ka maksta. Hea kokanuga on parimast karastatud ja poleeritud roostevabast terasest. Ole valmis maksma korraliku noa eest kolmekohalist summat.

Tööriistad

Nii isiklik kogemus kui ka paljud anekdootlikud lood ütlevad, et kõrge kvaliteediga ja kestma mõeldud tööriistad elavad oma odavad analoogid üle. On ju kiusatus osta 20-eurose haamri asemel 7-eurone – nad näevad täpselt ühesugused välja, mis vahet neil on? Aga kui odaval haamril poole aasta pärast vars pooleks murdub, siis saad aru, et vahe on küll.

Vähe asju on frustreerivamad kui järgnev olukord: ostad odava labida, lööd selle maasse ja otse vastu puujuurt ning avastad, et labida vars ja laba on üksteisest eraldunud.

Paljudel parimatel tööriistabrändidel on ka pikaajaline garantii. Kuid kui sa ostad hea ja kalli tööriista, siis pole sul seda sageli vajagi.

(VIDA PRESS)

Vetsupaber

Mitte vaid suured asjad ja esemed pole sellised, mis on kõvemat investeerimist väärt. Ka pisikesed igapäevased esemed võivad seda olla. Näiteks vetsupaber.

Mõtle. Oled vetsus oma asjad ära ajanud ja küünitad paberi järgi. Ning saad õhukese ja kareda vetsupaberi tüki, mis sisuliselt laguneb koos enne, kui üldse su tagaosani jõuab. Pekki.