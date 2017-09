Linnamaastur Duster on Renault Grupi üks edukamaid mudeleid. Dacia ja Renault nime all on autot müüdud rohkem kui kaks miljonit. Seitsme aastaga on Duster võitnud enda poole need, kes otsivad maastikuvõimekat, usaldusväärset ja taskukohast sõidukit. Miks on Duster nii edukas ning milline näeb välja uus generatsioon, mida Frankfurdis kohe esitletakse?

2010. aastal tõi Dacia turule maasturi nimega Duster. Ametlikult on auto linnamaastur, tegelikus elus aga tõsise maastikuvõimekusega tööloom. Dacia Dusterit saatis algusest peale märkimisväärne edu. Üks põhilisi müügiargumente on sealtpeale olnud auto õiglane hind.

Õiglane hind