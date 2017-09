„Booty call“ on mõiste, mis viitab seksuaalset ettepanekut sisaldavale telefonikõnele. Internetiajastul on aga tekkinud selle kõrvale mõiste „foodie call“ ja mehena võid sa juba olla selle ohvriks langenud – nimelt tunnistavad mõned madalapalgalisemad suurlinnades elavad naised, et käivad Tinderist leitud meestega kohtamas vaid selleks, et nende kulul restoranis kõht täis süüa.

Maxim märgib, et kui sa elad näiteks New Yorgis (või mõnes teises suurlinnas), siis tead kindlalt, et elu on põrgulikult kallis. Väga paljudel inimestel kulub suurem osa palgast korteriüürile.

Sealjuures on suurlinnas tuhandeid imelisi restorane ja kokteilibaare. Nende külastamine aga on kontoseisule hukutav. Eeldusel, et sul peale arvete maksmist üldse on, mida hukutada.