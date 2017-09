Mõiste „täiustatud reaalsus“ kõlab nagu miski filmis „Blade Runner“, aga kui sul on iPhone, siis saab see sel sügisel sinu jaoks tegelikkuseks, kirjutab Bored Panda.

IKEA Place on mobiiliäpp, mis muudab koju mööbli ostmise senist praktikat. Apple’i loodud tehnoloogia abil saab rakenduse kasutaja vaadata, kuidas mööblitükk toas välja näeb – ja seda vaid telefoni kaamerat soovitud suunda pöörates. Seejärel asetab äpp sinna õiges mõõdus ja õige suunaga mööblieseme. Enam ei pea sa piinlikkust tundes tagastama poele kollast diivanit, avastades seda paika pannes, et see ikka mitte kuidagi ei sobi su elutoa feng shuiga.

Apple’i operatsioonisüsteemi iOS 11 uuendusi oodatakse oktoobrikuus ja nendega kaasneb Apple ARKit komplekt, mis võimaldab IKEA Place’i rakendust kasutada. Seni tuleb aga mööblit hankides saada hakkama oma kujutlusvõime abil.