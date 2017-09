Ehkki kõik emad-isad tahaksid, et nende lapsed leiaksid tulevikus turvalise partneri ja et nad oskaksid ennast kaitsta, siis üsna kindlalt ei taha keegi oma lapse intiimelust ülemäära palju teada, hoidku veel selle eest, et „peale sattuda“. Vahel võib see siiski juhtuda ja siis on piinlikkusetase täiesti eri kõrgusastmel. Veebileht Awkward.com rääkis mitme inimesega, kes just sellises olukorras on olnud ja küsis neilt, kuidas sellest momendist üle saada. Kas naeru või mõistliku jutuajamisega?

1. Koššer-vorstid

„Minu isal ei olnud midagi selle vastu, et mul tüdruksõber külas oli. Kui ta nägi meid hommikul magamistoast tulemast, oli ta parasjagu köögis ja küsis, kas oleme näljased. Ütlesime jah ja ta pakkus, et praeb meile koššer-vorste (koššer toit on juudi traditsiooni järgi valmistatud toit - toim.). Tüdruk ütles: „Oi, ma polegi varem koššerit saanud.“ Isa sasis mu juukseid ja ütles: „Oled ikka küll.“ Pidin piinlikkusest maa alla vajuma.“